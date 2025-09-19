ua en ru
Замша - тренд осені 2025: образи Кейт Міддлтон і Меланії Трамп, які хочеться повторити

П'ятниця 19 вересня 2025 13:34
Замша - тренд осені 2025: образи Кейт Міддлтон і Меланії Трамп, які хочеться повторити Кейт Міддлтон і Меланія Трамп (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Автор: Катерина Собкова

Вчора Кейт Міддлтон зустрілася з Меланією Трамп, яка разом із чоловіком, президентом США Дональдом Трампом, перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.

Про те, які образи вибрали принцеса Уельська і перша леді США, докладніше розповідає РБК-Україна з посиланням на публікацію в офіційному акаунті принца і принцеси Уельських в Instagram.

Зазначимо, що Кейт і Меланія зустрілися з учасниками скаутської програми "Білки" та їхнім лідером Двейном Філдсом на території котеджу Фрогмор, де вони разом займалися рукоділлям та іграми на свіжому повітрі, спілкуючись з дітьми протягом усього дня.

Під час зустрічі Кейт і Меланія вибрали стильні образи в натуральних тонах, що підкреслюють їхній витончений смак і любов до природи.

Замша - тренд осені 2025: образи Кейт Міддлтон і Меланії Трамп, які хочеться повторитиКейт Міддлтон і Меланія Трамп (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Образ Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон демонструє свій фірмовий стиль, в якому поєднується класична елегантність з практичністю. Її вбрання має витончений вигляд і підкреслює статус, водночас залишаючись комфортним для прогулянки.

Вона одягнена в коротку куртку насиченого темно-зеленого кольору із замшевої тканини, що створює відчуття осінньої теплоти.

Акцентною деталлю є шийна хустка з візерунком, зав'язана у формі банта, що надає образу жіночності та вишуканості.

Широка спідниця довжини міді, виконана в землистому коричневому кольорі, створює м'який силует. Образ доповнюють замшеві чоботи на підборах, що гармоніюють з колірною гамою, і широкий шкіряний пояс.

Стиль: класичний, витончений і "сільський шик". Цей стиль характерний для британської аристократії й підкреслює стриманість, увагу до деталей і використання натуральних тканин і відтінків.

Її вбрання має продуманий, але не надто зухвалий вигляд, підкреслюючи природну елегантність.

Замша - тренд осені 2025: образи Кейт Міддлтон і Меланії Трамп, які хочеться повторитиКейт Міддлтон і Меланія Трамп (фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Образ Меланії Трамп

Меланія Трамп демонструє більш американський, сміливий і структурований підхід до моди. Її вбрання виглядає елегантно, але з акцентом на сучасність і виразність.

Вона вибрала куртку в стилі "сафарі" з кишенями та поясом, що підкреслює талію. Куртка виконана із замші світло-коричневого відтінку. Пояс на талії з великою пряжкою надає образу структурованості.

Меланія поєднує цей верх зі світлими штанами кремового кольору, що створює контраст і робить образ більш "легким". Доповнити такий лук перша леді вирішила балетками на низькому ходу тілесного кольору з металевими деталями.

Стиль: сучасний, утилітарний і сафарі-шик. Цей стиль характерний для жінки, яка не боїться демонструвати свою силу і впевненість. Акцент на куртці-сафарі та прямих штанах створює строгий, але водночас розслаблений силует.

Замша - тренд осені 2025: образи Кейт Міддлтон і Меланії Трамп, які хочеться повторитиКейт Міддлтон і Меланія Трамп (фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Чому замша знову в моді восени 2025

Замша - один з найпопулярніших матеріалів осіннього сезону 2025 року, і це не випадково. Поєднання натуральної текстури, м'якості й теплої фактури робить її ідеальним вибором для прохолодної погоди.

Замша надає образу розкоші й водночас має дуже природний і невимушений вигляд. Сучасні дизайнери активно використовують цей матеріал у різних фасонах - від класичних жакетів і курток до брючних костюмів і спідниць.

Крім того, замша чудово поєднується з іншими трендовими матеріалами - шовком і натуральною шкірою, що дає змогу створювати багатошарові образи з глибоким колірним і текстурним балансом.

Її теплота і приємна на дотик поверхня роблять замшу фаворитом серед тих, хто цінує комфорт без шкоди для стилю. Завдяки таким іконам стилю, як Кейт Міддлтон і Меланія Трамп, замша повертається не тільки як матеріал, а і як символ елегантності та вишуканого смаку.

