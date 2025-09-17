ua en ru
Кортеж, парад, салют: Британія приготувала Трампу найпишніший прийом у новітній історії

Великобританія, Середа 17 вересня 2025 08:58
Кортеж, парад, салют: Британія приготувала Трампу найпишніший прийом у новітній історії Фото: Доналд Трамп (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент США Дональд Трамп у середу, 17 вересня, офіційно розпочав свій безпрецедентний другий державний візит до Великої Британії. Він проходить на тлі дипломатичних переговорів і обговорень непростих питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Король Чарльз і королівська сім'я влаштували президенту США урочистий прийом у Віндзорському замку. Для Трампа приготували парадний кортеж, артилерійський салют, військовий авіапарад і банкет.

Британська влада заявляє, що це найбільший церемоніальний прийом для державного візиту в новітній історії.

Особисті симпатії та дипломатичні цілі

Трамп давно демонструє симпатії до британської монархії і став першим обраним політиком, запрошеним монархом двічі. "I Love King Charles", - написав він раніше у Truth Social.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розраховує використати візит для зміцнення "особливих відносин" між двома країнами. У центрі уваги переговорів - економіка, інвестиції, тарифи і питання підтримки України.

Церемонії та програма візиту

У середу програма візиту буде повністю присвячена церемоніалу. Дональда і Меланію Трамп зустрінуть принц Вільям і його дружина Кейт. Пізніше король Чарльз і королева Камілла приєднаються до президентського подружжя в кортежному проїзді територією замку, де будуть задіяні 1300 військовослужбовців.

Трамп відвідає каплицю Святого Георгія, де покладе вінок на могилу королеви Єлизавети, яка приймала його 2019 року. Завершиться день банкетом і промовами Чарльза і Трампа.

Питання безпеки та протести

Безпеку забезпечують тисячі правоохоронців. У Віндзорі діє масштабна поліцейська операція, а в Лондоні задіяні 1600 офіцерів для контролю протестів руху "Stop the Trump Coalition".

Для самого Чарльза візит може виявитися неоднозначним. Його погляди на екологію, релігію та міжнародні відносини далекі від позицій Трампа. Однак візит надає монарху безпрецедентну увагу світової громадськості після коронації.

Подальші переговори та складні теми

У четвер переговори продовжаться в заміській резиденції прем'єра Чекерс. Стармер сподівається, що увага до монархії дасть змогу відвести фокус від чутливих тем, включно зі свободою слова та відставкою посла Британії у США Пітера Мандельсона.

Скандал навколо зв'язків Мандельсона із засудженим фінансистом Джеффрі Епштейном може створити незручні питання як для британського прем'єра, так і для Трампа, чиї стосунки з бізнесменом також зазнавали критики.

За інформацією Sky News, коли Трамп прямував до резиденції посла США у Великій Британії в центрі Лондона, щоб провести там вечір вівторка, протестувальники транслювали на Віндзорський замок гігантські проєкції президента поруч із педофілом Епштейном.

Крім того, поліція заарештувала чоловіка за підозрою в запуску дрона над Віндзором напередодні візиту президента Трампа.

