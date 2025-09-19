ua en ru
Замша - тренд осени 2025: образы Кейт Миддлтон и Мелании Трамп, которые хочется повторить

Пятница 19 сентября 2025 13:34
Замша - тренд осени 2025: образы Кейт Миддлтон и Мелании Трамп, которые хочется повторить Кейт Миддлтон и Мелания Трамп (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
Автор: Катерина Собкова

Вчера Кейт Миддлтон встретилась с Меланией Трамп, которая вместе с мужем, президентом США Дональдом Трампом, находится с официальным визитом в Великобритании.

О том, какие образы выбрали принцесса Уэльская и первая леди США, подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских в Instagram.

Отметим, что Кейт и Мелания встретились с участниками скаутской программы "Белки" и их лидером Дуэйном Филдсом на территории коттеджа Фрогмор, где они вместе занимались рукоделием и играми на свежем воздухе, общаясь с детьми в течение всего дня.

Во время встречи Кейт и Мелания выбрали стильные образы в натуральных тонах, подчеркивающие их утонченный вкус и любовь к природе.

Замша - тренд осени 2025: образы Кейт Миддлтон и Мелании Трамп, которые хочется повторитьКейт Миддлтон и Мелания Трамп (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Образ Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон демонстрирует свой фирменный стиль, в котором сочетается классическая элегантность с практичностью. Ее наряд выглядит изящно и подчеркивает статус, одновременно оставаясь комфортным для прогулки.

Она одета в короткую куртку насыщенного темно-зеленого цвета из замшевой ткани, что создает ощущение осенней теплоты.

Акцентной деталью является шейный платок с узором, завязанный в форме банта, придающий образу женственности и изысканности.

Широкая юбка длины миди, выполненная в землистом коричневом цвете, создает мягкий силуэт. Образ дополняют замшевые сапоги на каблуке, гармонирующие с цветовой гаммой, и широкий кожаный пояс.

Стиль: классический, утонченный и "деревенский шик". Этот стиль характерен для британской аристократии и подчеркивает сдержанность, внимание к деталям и использованию натуральных тканей и оттенков.

Ее наряд выглядит продуманным, но не слишком дерзким, подчеркивая естественную элегантность.

Замша - тренд осени 2025: образы Кейт Миддлтон и Мелании Трамп, которые хочется повторитьКейт Миддлтон и Мелания Трамп (фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Образ Мелании Трамп

Мелания Трамп демонстрирует более американский, смелый и структурированный подход к моде. Ее наряд выглядит элегантно, но с акцентом на современность и выразительность.

Она выбрала куртку в стиле "сафари" с карманами и поясом, подчеркивающим талию. Куртка выполнена из замши светло-коричневого оттенка. Пояс на талии с большой пряжкой придает образу структурированности.

Мелания совмещает этот верх со светлыми брюками кремового цвета, что создает контраст и делает образ более "легким". Дополнить такой лук первая леди решила балетками на низком ходу телесного цвета с металлическими деталями.

Стиль: современный, утилитарный и сафари-шик. Этот стиль характерен для женщины, которая не боится демонстрировать свою силу и уверенность. Акцент на куртке-сафари и прямых брюках создает строгий, но одновременно расслабленный силуэт.

Замша - тренд осени 2025: образы Кейт Миддлтон и Мелании Трамп, которые хочется повторитьКейт Миддлтон и Мелания Трамп (фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Почему замша снова в моде осенью 2025

Замша - один из самых популярных материалов осеннего сезона 2025 года, и это не случайно. Сочетание натуральной текстуры, мягкости и теплой фактуры делает ее идеальным выбором для прохладной погоды.

Замша придает образу роскоши и в то же время выглядит очень естественно и непринужденно. Современные дизайнеры активно используют этот материал в разных фасонах - от классических жакетов и курток до брючных костюмов и юбок.

Кроме того, замша прекрасно сочетается с другими трендовыми материалами - шелком и натуральной кожей, что позволяет создавать многослойные образы с глубоким цветовым и текстурным балансом.

Ее теплота и приятная на ощупь поверхность делают замшу фаворитом среди тех, кто ценит комфорт без ущерба для стиля. Благодаря таким иконам стиля, как Кейт Миддлтон и Мелания Трамп, замша возвращается не только как материал, но и символ элегантности и изысканного вкуса.

