Перукар принцеси Діани емоційно заступився за Кейт Міддлтон: "Ганьба вам"

Днями Кейт Міддлтон продемонструвала біляві локони та нарвалася на критику. На захист принцеси Уельської став колишній перукар принцеси Діани. Не стримуючи емоцій, він прокоментував негативні коментарі щодо зачіски.

Що відомо про нову зачіску Кейт Міддлтон

4 вересня Кейт Міддлтон разом із принцом Вільямом відвідали відкриття оновлених садів Музею природознавства в Лондоні. Це був їхній перший спільний вихід після літньої перерви.

Увагу публіку одразу привернув новий образ принцеси. Кейт з'явилася з довгим, хвилястим волоссям білявих відтінків.

Ще в серпні прихильники помітили натяк на зміни, але саме цей вихід підтвердив трансформацію.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Новий образ одразу викликав жваву реакцію: одні захоплювалися змінами, інші - критикували. Були й ті, кому нова зачіска здалася перукою.

В мережі припустили, що Кейт довелося вдатися до нарощування або накладного волосся через пережите лікування від раку.

Нагадаємо, у березні 2024 року принцеса публічно повідомила про діагноз і боротьбу з хворобою, а вже на початку 2025-го оголосила подробиці лікування.

Що сказав перукар принцеси Діани

Найгостріше на хвилю коментарів відреагував Сем МакНайт - стиліст, який був особистим перукарем принцеси Діани з 1990 року і до її трагічної смерті у 1997-му.

Він був шокований та обурений неприємними коментарями про принцесу Уельську.

"Зачіска для жінки - це щось дуже особисте, це її захист, впевненість у собі та багато іншого".

Злі коментарі, які, на його думку, пишуть інші жінки, він назвав позбавленими емпатії.

"Атакують вразливу молоду жінку, яка не має вибору, через те, за кого вона вийшла заміж і яку роль взяла на себе, щоб сміливо постати перед громадою", - зазначив стиліст.

МакНайт також нагадав, що Кейт пережила складний етап лікування. Він впевнений, що вона воліла б триматися подалі від публічності. Проте продовжує виконувати свої обов'язки.

"Вона блискуче, тихо і безкорисливо представляла нашу країну, м'яку силу, яку ми все ще маємо як нація. Рак по-різному впливає на людей, але для кожного він змінює життя. Тож, заради Бога, дайте їй спокій. Ганьба вам", - заявив він.

Нова зачіска Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)