UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Заморозки та довгоочікуване потепління: де сьогодні розігріє до +18

07:00 02.05.2026 Сб
2 хв
Нарешті весна бере своє, але ніч ще може здивувати мінусом
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 2 травня (Getty Images)

Сьогодні, 2 травня, в Україну прийде довгоочікуване потепління. У деяких регіонах температура повітря підніметься до +18 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталка Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру.

Читайте також: Від понад +18 до "морозних" рекордів: чим відзначився квітень-2026 у Києві та області

Погода в Україні

За словами Діденко, антициклон принесе в Україну суху та переважно сонячну погоду, яка збережеться протягом усіх вихідних.

Невеликі дощі можливі у суботу в Чернівецькій, Херсонській областях та в Криму. В інших регіонах істотних опадів не прогнозується.

Вітер буде слабкий, переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

За даними Укргідрометцентру, вночі в більшості областей ще зберігатимуться заморозки 0…-3 градуси, на півдні +1…+6. На поверхні ґрунту також можливі заморозки.

Вдень повітря прогріється до +10…+15 градусів, а на заході країни - до +18.

Фото: карта погоди в Україні на 2 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде сухо та сонячно, без опадів. Вдень температура становитиме +12…+13 градусів, уночі ще прохолодно - +1…+3.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли про квітневі антирекорди - в окремих регіонах температура повітря опускалася до -10 градусів, а в низці міст зафіксували історично низькі показники для цього періоду.

Крім того, синоптик Наталя Птуха у бліц-інтерв’ю РБК-Україна попередила про нове похолодання у травні та назвала орієнтовні дати.

Також фахівці звертали увагу, що квітень 2026 року у Києві та області відзначився різкими погодними "гойдалками", які здивували навіть метеорологів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніЕкологіяПогода в Києві