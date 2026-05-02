Заморозки та довгоочікуване потепління: де сьогодні розігріє до +18

Погода в Україні

За словами Діденко, антициклон принесе в Україну суху та переважно сонячну погоду, яка збережеться протягом усіх вихідних.

Невеликі дощі можливі у суботу в Чернівецькій, Херсонській областях та в Криму. В інших регіонах істотних опадів не прогнозується.

Вітер буде слабкий, переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

За даними Укргідрометцентру, вночі в більшості областей ще зберігатимуться заморозки 0…-3 градуси, на півдні +1…+6. На поверхні ґрунту також можливі заморозки.

Вдень повітря прогріється до +10…+15 градусів, а на заході країни - до +18.

Фото: карта погоди в Україні на 2 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде сухо та сонячно, без опадів. Вдень температура становитиме +12…+13 градусів, уночі ще прохолодно - +1…+3.