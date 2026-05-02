Заморозки и долгожданное потепление: где сегодня разогреет до +18

Сегодня, 2 мая, в Украину придет долгожданное потепление. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +18 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram и данные Укргидрометцентра.
По словам Диденко, антициклон принесет в Украину сухую и преимущественно солнечную погоду, которая сохранится в течение всех выходных.
Небольшие дожди возможны в субботу в Черновицкой, Херсонской областях и в Крыму. В других регионах существенных осадков не прогнозируется.
Ветер будет слабый, преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
По данным Укргидрометцентра, ночью в большинстве областей еще будут сохраняться заморозки 0...-3 градуса, на юге +1...+6. На поверхности почвы также возможны заморозки.
Днем воздух прогреется до +10...+15 градусов, а на западе страны - до +18.
Фото: карта погоды в Украине на 2 мая (facebook.com/UkrHMC)
В столице сегодня будет сухо и солнечно, без осадков. Днем температура составит +12...+13 градусов, ночью еще прохладно - +1...+3.
