Заморозки и долгожданное потепление: где сегодня разогреет до +18

Погода в Украине

По словам Диденко, антициклон принесет в Украину сухую и преимущественно солнечную погоду, которая сохранится в течение всех выходных.

Небольшие дожди возможны в субботу в Черновицкой, Херсонской областях и в Крыму. В других регионах существенных осадков не прогнозируется.

Ветер будет слабый, преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

По данным Укргидрометцентра, ночью в большинстве областей еще будут сохраняться заморозки 0...-3 градуса, на юге +1...+6. На поверхности почвы также возможны заморозки.

Днем воздух прогреется до +10...+15 градусов, а на западе страны - до +18.

Фото: карта погоды в Украине на 2 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В столице сегодня будет сухо и солнечно, без осадков. Днем температура составит +12...+13 градусов, ночью еще прохладно - +1...+3.