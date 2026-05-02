Заморозки та довгоочікуване потепління: де сьогодні розігріє до +18

07:00 02.05.2026 Сб
Нарешті весна бере своє, але ніч ще може здивувати мінусом
aimg Ірина Глухова
Заморозки та довгоочікуване потепління: де сьогодні розігріє до +18 Фото: синоптики дали прогноз погоди на 2 травня (Getty Images)
Сьогодні, 2 травня, в Україну прийде довгоочікуване потепління. У деяких регіонах температура повітря підніметься до +18 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталка Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні

За словами Діденко, антициклон принесе в Україну суху та переважно сонячну погоду, яка збережеться протягом усіх вихідних.

Невеликі дощі можливі у суботу в Чернівецькій, Херсонській областях та в Криму. В інших регіонах істотних опадів не прогнозується.

Вітер буде слабкий, переважно північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

За даними Укргідрометцентру, вночі в більшості областей ще зберігатимуться заморозки 0…-3 градуси, на півдні +1…+6. На поверхні ґрунту також можливі заморозки.

Вдень повітря прогріється до +10…+15 градусів, а на заході країни - до +18.

Заморозки та довгоочікуване потепління: де сьогодні розігріє до +18

Фото: карта погоди в Україні на 2 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде сухо та сонячно, без опадів. Вдень температура становитиме +12…+13 градусів, уночі ще прохолодно - +1…+3.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли про квітневі антирекорди - в окремих регіонах температура повітря опускалася до -10 градусів, а в низці міст зафіксували історично низькі показники для цього періоду.

Крім того, синоптик Наталя Птуха у бліц-інтерв’ю РБК-Україна попередила про нове похолодання у травні та назвала орієнтовні дати.

Також фахівці звертали увагу, що квітень 2026 року у Києві та області відзначився різкими погодними "гойдалками", які здивували навіть метеорологів.

