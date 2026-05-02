Заморозки и долгожданное потепление: где сегодня разогреет до +18

07:00 02.05.2026 Сб
2 мин
Наконец-то весна берет свое, но ночь еще может удивить минусом
aimg Ирина Глухова
Заморозки и долгожданное потепление: где сегодня разогреет до +18 Фото: синоптики дали прогноз погоды на 2 мая (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Сегодня, 2 мая, в Украину придет долгожданное потепление. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +18 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram и данные Укргидрометцентра.

Читайте также: От более +18 до "морозных" рекордов: чем отличился апрель-2026 в Киеве и области

Погода в Украине

По словам Диденко, антициклон принесет в Украину сухую и преимущественно солнечную погоду, которая сохранится в течение всех выходных.

Небольшие дожди возможны в субботу в Черновицкой, Херсонской областях и в Крыму. В других регионах существенных осадков не прогнозируется.

Ветер будет слабый, преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

По данным Укргидрометцентра, ночью в большинстве областей еще будут сохраняться заморозки 0...-3 градуса, на юге +1...+6. На поверхности почвы также возможны заморозки.

Днем воздух прогреется до +10...+15 градусов, а на западе страны - до +18.

Заморозки и долгожданное потепление: где сегодня разогреет до +18

Фото: карта погоды в Украине на 2 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В столице сегодня будет сухо и солнечно, без осадков. Днем температура составит +12...+13 градусов, ночью еще прохладно - +1...+3.

Напомним, ранее синоптики сообщали об апрельских антирекордах - в отдельных регионах температура воздуха опускалась до -10 градусов, а в ряде городов зафиксировали исторически низкие показатели для этого периода.

Кроме того, синоптик Наталья Птуха в блиц-интервью РБК-Украина предупредила о новом похолодании в мае и назвала ориентировочные даты.

Также специалисты обращали внимание, что апрель 2026 года в Киеве и области отметился резкими погодными "качелями", которые удивили даже метеорологов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Морпехи США взяли пример с ВСУ и наконец закупили себе FPV-дроны
