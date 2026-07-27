Заморозки у серпні? Синоптики спростували інформацію щодо аномальних температур

У мережі поширилася фейкова інформація про нібито аномальну спеку до +42 °C та заморозки у серпні. Синоптики спростували ці страшилки й пояснили, що ЗМІ переплутали реальний прогноз із багаторічною статистикою рекордів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та метеоролога Наталку Діденко.
Головне:
В Укргідрометцентрі пояснили, що низка медіа неправильно трактувала коротку кліматичну характеристику серпня.
Йдеться про абсолютні максимуми та мінімуми температури, які коли-небудь фіксувалися в Україні за більш ніж столітній період спостережень. Це багаторічна кліматична статистика, а не прогноз погоди на найближчий місяць.
"Те, що поширюють медіа, не є дійсним прогнозом, а просто багаторічною аналітикою", - наголосили синоптики.
У центрі закликали користуватися лише офіційними джерелами інформації та не поширювати маніпулятивні заголовки.
Роз'яснення УкрГМЦ в Threads (скриншот РБК-Україна)
У консультативному прогнозі на серпень зазначено, що середньомісячна температура повітря очікується на рівні 21-25 градусів, у гірських районах - 17-19 градусів.
Це приблизно на 2 градуси вище кліматичної норми. Водночас у східних областях, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях і Криму температура прогнозується близькою до норми.
В Укргідрометцентрі також нагадали, що середньомісячна температура - це середнє значення, яке обчислюють за всіма середньодобовими температурами протягом місяця.
Метеоролог Наталка Діденко також відреагувала на інформацію, яка почала поширюватися в мережі. За її словами, останнім часом вона почала отримувати запитання і навіть претензії щодо нібито прогнозованих найближчим часом заморозків, хоча таких прогнозів не давала.
Вона пояснила, що Укргідрометцентр оприлюднив не прогноз заморозків, а багаторічну статистику абсолютних температурних мінімумів і максимумів серпня.
"Якщо написано слово "абсолютний", це "абсолютний", а не завтра чи через два дні", - наголосила синоптик.
Водночас Діденко підкреслила, що прогнозам УкрГМЦ варто довіряти, а інформацію з неперевірених джерел - перевіряти.
Раніше РБК-Україна розповідало, якою буде погода наприкінці липня в Україні. Зокрема, 28 липня очікується незначне похолодання, після якого синоптики прогнозують повернення спеки до нашої країни.