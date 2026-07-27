Заморозки в августе? Синоптики опровергли информацию об аномальных температурах

Главное: Развенчание фейка: Информация о заморозках и экстремальной жаре до +42 °C в августе является фейком. СМИ ошибочно выдали многолетнюю статистику исторических рекордов за реальный прогноз погоды.

Информация о заморозках и экстремальной жаре до +42 °C в августе является фейком. СМИ ошибочно выдали многолетнюю статистику исторических рекордов за реальный прогноз погоды. Реальный прогноз на август: По данным УкрГМЦ, средняя месячная температура ожидается на уровне +21...+25 °C, что примерно на 2 °C выше нормы.

По данным УкрГМЦ, средняя месячная температура ожидается на уровне +21...+25 °C, что примерно на 2 °C выше нормы. Разъяснение синоптиков: Наталья Диденко и УкрГМЦ подчеркнули, что заморозков в ближайшее время не будет. В предстоящие дни ожидаются периодические дожди и умеренная температура, а в начале августа вернется жара.

Наталья Диденко и УкрГМЦ подчеркнули, что заморозков в ближайшее время не будет. В предстоящие дни ожидаются периодические дожди и умеренная температура, а в начале августа вернется жара. Призыв к внимательности: Метеорологи призывают доверять только официальным источникам и не распространять манипулятивные заголовки.

Что не так с сообщениями о +42°C и заморозках

В Укргидрометцентре объяснили, что ряд медиа неправильно трактовал краткую климатическую характеристику августа.

Речь идет об абсолютных максимумах и минимумах температуры, которые когда-либо фиксировались в Украине за более чем столетний период наблюдений. Это многолетняя климатическая статистика, а не прогноз погоды на ближайший месяц.

"То, что распространяют медиа, не является настоящим прогнозом, а просто многолетней аналитикой", - подчеркнули синоптики.

В центре призывали использовать только официальные источники информации и не распространять манипулятивные заголовки.



Разъяснение УкрГМЦ в Threads (скриншот РБК-Украина)

Какой на самом деле прогноз на август

В консультативном прогнозе на август отмечено, что среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 21-25 градусов, в горных районах - 17-19 градусов.

Это примерно на 2 градуса выше климатической нормы. В то же время, в восточных областях, а также в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму температура прогнозируется близкой к норме.

В Укргидрометцентре также напомнили, что среднемесячная температура - это среднее значение, которое вычисляют по всем среднесуточным температурам в течение месяца.

Заморозков в ближайшее время не будет

Метеоролог Наталья Диденко также отреагировала на информацию, которая начала распространяться по сети. По ее словам, в последнее время она начала получать вопросы и даже претензии по якобы прогнозируемым в ближайшее время заморозкам, хотя таких прогнозов не давала.

Она объяснила, что Укргидрометцентр обнародовал не прогноз заморозков, а многолетнюю статистику абсолютных температурных минимумов и максимумов августа.

"Если написано слово "абсолютный", это "абсолютный", а не завтра или через два дня", - подчеркнула синоптик.

В то же время Диденко подчеркнула, что прогнозам УкрГМЦ следует доверять, а информацию из непроверенных источников - проверять.