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Заморозки в августе? Синоптики опровергли информацию об аномальных температурах

15:11 27.07.2026 Пн
3 мин
Синоптики объяснили, что означает климатическая характеристика месяца
aimg Татьяна Веремеева
Заморозки в августе? Синоптики опровергли информацию об аномальных температурах Фото: Погода летом (Getty Images)
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В сети распространилась фейковая информация о якобы аномальной жаре до +42 °C и заморозках в августе. Синоптики опровергли эти страшилки и объяснили, что СМИ перепутали реальный прогноз с многолетней статистикой рекордов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и метеоролога Наталью Диденко.

Главное:

  • Развенчание фейка: Информация о заморозках и экстремальной жаре до +42 °C в августе является фейком. СМИ ошибочно выдали многолетнюю статистику исторических рекордов за реальный прогноз погоды.
  • Реальный прогноз на август: По данным УкрГМЦ, средняя месячная температура ожидается на уровне +21...+25 °C, что примерно на 2 °C выше нормы.
  • Разъяснение синоптиков: Наталья Диденко и УкрГМЦ подчеркнули, что заморозков в ближайшее время не будет. В предстоящие дни ожидаются периодические дожди и умеренная температура, а в начале августа вернется жара.
  • Призыв к внимательности: Метеорологи призывают доверять только официальным источникам и не распространять манипулятивные заголовки.

Что не так с сообщениями о +42°C и заморозках

В Укргидрометцентре объяснили, что ряд медиа неправильно трактовал краткую климатическую характеристику августа.

Речь идет об абсолютных максимумах и минимумах температуры, которые когда-либо фиксировались в Украине за более чем столетний период наблюдений. Это многолетняя климатическая статистика, а не прогноз погоды на ближайший месяц.

"То, что распространяют медиа, не является настоящим прогнозом, а просто многолетней аналитикой", - подчеркнули синоптики.

В центре призывали использовать только официальные источники информации и не распространять манипулятивные заголовки.

Заморозки в августе? Синоптики опровергли информацию об аномальных температурах
Разъяснение УкрГМЦ в Threads (скриншот РБК-Украина)

Какой на самом деле прогноз на август

В консультативном прогнозе на август отмечено, что среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 21-25 градусов, в горных районах - 17-19 градусов.

Это примерно на 2 градуса выше климатической нормы. В то же время, в восточных областях, а также в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму температура прогнозируется близкой к норме.

В Укргидрометцентре также напомнили, что среднемесячная температура - это среднее значение, которое вычисляют по всем среднесуточным температурам в течение месяца.

Заморозков в ближайшее время не будет

Метеоролог Наталья Диденко также отреагировала на информацию, которая начала распространяться по сети. По ее словам, в последнее время она начала получать вопросы и даже претензии по якобы прогнозируемым в ближайшее время заморозкам, хотя таких прогнозов не давала.

Она объяснила, что Укргидрометцентр обнародовал не прогноз заморозков, а многолетнюю статистику абсолютных температурных минимумов и максимумов августа.

"Если написано слово "абсолютный", это "абсолютный", а не завтра или через два дня", - подчеркнула синоптик.

В то же время Диденко подчеркнула, что прогнозам УкрГМЦ следует доверять, а информацию из непроверенных источников - проверять.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в конце июля в Украине. В частности, 28 июля ожидается незначительное похолодание , после которого синоптики прогнозируют возвращение жары в нашу страну.

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