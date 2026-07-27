Заморозки в августе? Синоптики опровергли информацию об аномальных температурах
В сети распространилась фейковая информация о якобы аномальной жаре до +42 °C и заморозках в августе. Синоптики опровергли эти страшилки и объяснили, что СМИ перепутали реальный прогноз с многолетней статистикой рекордов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и метеоролога Наталью Диденко.
Главное:
- Развенчание фейка: Информация о заморозках и экстремальной жаре до +42 °C в августе является фейком. СМИ ошибочно выдали многолетнюю статистику исторических рекордов за реальный прогноз погоды.
- Реальный прогноз на август: По данным УкрГМЦ, средняя месячная температура ожидается на уровне +21...+25 °C, что примерно на 2 °C выше нормы.
- Разъяснение синоптиков: Наталья Диденко и УкрГМЦ подчеркнули, что заморозков в ближайшее время не будет. В предстоящие дни ожидаются периодические дожди и умеренная температура, а в начале августа вернется жара.
- Призыв к внимательности: Метеорологи призывают доверять только официальным источникам и не распространять манипулятивные заголовки.
Что не так с сообщениями о +42°C и заморозках
В Укргидрометцентре объяснили, что ряд медиа неправильно трактовал краткую климатическую характеристику августа.
Речь идет об абсолютных максимумах и минимумах температуры, которые когда-либо фиксировались в Украине за более чем столетний период наблюдений. Это многолетняя климатическая статистика, а не прогноз погоды на ближайший месяц.
"То, что распространяют медиа, не является настоящим прогнозом, а просто многолетней аналитикой", - подчеркнули синоптики.
В центре призывали использовать только официальные источники информации и не распространять манипулятивные заголовки.
Разъяснение УкрГМЦ в Threads (скриншот РБК-Украина)
Какой на самом деле прогноз на август
В консультативном прогнозе на август отмечено, что среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 21-25 градусов, в горных районах - 17-19 градусов.
Это примерно на 2 градуса выше климатической нормы. В то же время, в восточных областях, а также в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму температура прогнозируется близкой к норме.
В Укргидрометцентре также напомнили, что среднемесячная температура - это среднее значение, которое вычисляют по всем среднесуточным температурам в течение месяца.
Заморозков в ближайшее время не будет
Метеоролог Наталья Диденко также отреагировала на информацию, которая начала распространяться по сети. По ее словам, в последнее время она начала получать вопросы и даже претензии по якобы прогнозируемым в ближайшее время заморозкам, хотя таких прогнозов не давала.
Она объяснила, что Укргидрометцентр обнародовал не прогноз заморозков, а многолетнюю статистику абсолютных температурных минимумов и максимумов августа.
"Если написано слово "абсолютный", это "абсолютный", а не завтра или через два дня", - подчеркнула синоптик.
В то же время Диденко подчеркнула, что прогнозам УкрГМЦ следует доверять, а информацию из непроверенных источников - проверять.
Ранее РБК-Украина рассказывало, какой будет погода в конце июля в Украине. В частности, 28 июля ожидается незначительное похолодание , после которого синоптики прогнозируют возвращение жары в нашу страну.