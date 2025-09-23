Заморозки на порозі: синоптики сказали, в яких областях і коли їх чекати (карта)

Перші холоди наприкінці літа й на початку осені

Нагадаємо, ще 24 серпня 2025 року урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло перший сніг.

25 серпня у Львові зафіксували новий температурний рекорд - за мінімальною температурою повітря в місті (тоді як попереднє рекордне значення для цього дня спостерігалось у 1964 році).

Тим часом у гірському селі на Буковині зафіксували приморозки.

На початку вересня ситуація дещо покращилась - у більшість регіонів повернулась тепла, суха і сонячна погода (яку зумовлював вплив поля підвищеного атмосферного тиску).

Проте 15 вересня експерти Українського гідрометеорологічного центру попередили громадян, що "в найближчі три доби відбуватиметься зміна погоди".

І вже зранку 18 вересня температура повітря на високогір'ї Карпат впала до -2 градусів за Цельсієм.

