Заморозки на пороге: синоптики сказали, в каких областях и когда их ждать (карта)

Первые холода в конце лета и в начале осени

Напомним, еще 24 августа 2025 года урочище Заросляк неподалеку Говерлы встретило первый снег.

25 августа во Львове зафиксировали новый температурный рекорд - по минимальной температуре воздуха в городе (тогда как предыдущее рекордное значение для этого дня наблюдалось в 1964 году).

Между тем в горном селе на Буковине зафиксировали заморозки.

В начале сентября ситуация несколько улучшилась - в большинство регионов вернулась теплая, сухая и солнечная погода (которую обусловливало влияние поля повышенного атмосферного давления).

Однако 15 сентября эксперты Украинского гидрометеорологического центра предупредили граждан, что "в ближайшие трое суток будет происходить изменение погоды".

И уже утром 18 сентября температура воздуха на высокогорье Карпат упала до -2 градусов по Цельсию.

Читайте также, правда ли, что люди могут "чувствовать" погоду и реагировать на ее изменения.