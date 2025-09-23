Заморозки на пороге: синоптики сказали, в каких областях и когда их ждать (карта)
Уже на этой неделе синоптики прогнозируют заморозки на почве в разных областях Украины на фоне существенного похолодания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Где в Украине и когда именно ждать заморозков
Согласно информации экспертов УкрГМЦ, на Украину надвигаются опасные метеорологические явления - заморозки на почве 0-3°C.
"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.
Так, ночью 25 сентября заморозки вероятны в северной части страны.
Заморозки в Украине 25 сентября (карта: facebook.com/UkrHMC)
Между тем в течение 26-27 сентября заморозки на почве прогнозируют в большинстве регионов, кроме:
- юга Украины;
- Закарпатья.
Предупреждение УкрГМЦ о заморозках в Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Существенное похолодание и низкие ночные температуры воздуха прогнозируют также и в столичном регионе.
Согласно предупреждению Укргидрометцентра об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области, заморозки на поверхности почвы (0-3°C) ожидаются там ночью 25-27 сентября.
"І уровень опасности, желтый", - подытожили эксперты.
Предупреждение УкрГМЦ о заморозках в Киевской области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Первые холода в конце лета и в начале осени
Напомним, еще 24 августа 2025 года урочище Заросляк неподалеку Говерлы встретило первый снег.
25 августа во Львове зафиксировали новый температурный рекорд - по минимальной температуре воздуха в городе (тогда как предыдущее рекордное значение для этого дня наблюдалось в 1964 году).
Между тем в горном селе на Буковине зафиксировали заморозки.
В начале сентября ситуация несколько улучшилась - в большинство регионов вернулась теплая, сухая и солнечная погода (которую обусловливало влияние поля повышенного атмосферного давления).
Однако 15 сентября эксперты Украинского гидрометеорологического центра предупредили граждан, что "в ближайшие трое суток будет происходить изменение погоды".
И уже утром 18 сентября температура воздуха на высокогорье Карпат упала до -2 градусов по Цельсию.
