Заморозки на пороге: синоптики сказали, в каких областях и когда их ждать (карта)

Уже на этой неделе синоптики прогнозируют заморозки на почве в разных областях Украины на фоне существенного похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Где в Украине и когда именно ждать заморозков

Согласно информации экспертов УкрГМЦ, на Украину надвигаются опасные метеорологические явления - заморозки на почве 0-3°C.

"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.

Так, ночью 25 сентября заморозки вероятны в северной части страны.

Заморозки в Украине 25 сентября (карта: facebook.com/UkrHMC)

Между тем в течение 26-27 сентября заморозки на почве прогнозируют в большинстве регионов, кроме:

юга Украины;

Закарпатья.

Предупреждение УкрГМЦ о заморозках в Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Существенное похолодание и низкие ночные температуры воздуха прогнозируют также и в столичном регионе.

Согласно предупреждению Укргидрометцентра об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области, заморозки на поверхности почвы (0-3°C) ожидаются там ночью 25-27 сентября.

"І уровень опасности, желтый", - подытожили эксперты.

Предупреждение УкрГМЦ о заморозках в Киевской области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)