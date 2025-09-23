ua en ru
Заморозки на пороге: синоптики сказали, в каких областях и когда их ждать (карта)

Вторник 23 сентября 2025 13:50
Заморозки на пороге: синоптики сказали, в каких областях и когда их ждать (карта) Синоптики предупреждают украинцев о заморозках в разных регионах (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Уже на этой неделе синоптики прогнозируют заморозки на почве в разных областях Украины на фоне существенного похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Где в Украине и когда именно ждать заморозков

Согласно информации экспертов УкрГМЦ, на Украину надвигаются опасные метеорологические явления - заморозки на почве 0-3°C.

"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.

Так, ночью 25 сентября заморозки вероятны в северной части страны.

Заморозки на пороге: синоптики сказали, в каких областях и когда их ждать (карта)Заморозки в Украине 25 сентября (карта: facebook.com/UkrHMC)

Между тем в течение 26-27 сентября заморозки на почве прогнозируют в большинстве регионов, кроме:

  • юга Украины;
  • Закарпатья.

Заморозки на пороге: синоптики сказали, в каких областях и когда их ждать (карта)Заморозки на пороге: синоптики сказали, в каких областях и когда их ждать (карта)Предупреждение УкрГМЦ о заморозках в Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Существенное похолодание и низкие ночные температуры воздуха прогнозируют также и в столичном регионе.

Согласно предупреждению Укргидрометцентра об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области, заморозки на поверхности почвы (0-3°C) ожидаются там ночью 25-27 сентября.

"І уровень опасности, желтый", - подытожили эксперты.

Заморозки на пороге: синоптики сказали, в каких областях и когда их ждать (карта)Предупреждение УкрГМЦ о заморозках в Киевской области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Первые холода в конце лета и в начале осени

Напомним, еще 24 августа 2025 года урочище Заросляк неподалеку Говерлы встретило первый снег.

25 августа во Львове зафиксировали новый температурный рекорд - по минимальной температуре воздуха в городе (тогда как предыдущее рекордное значение для этого дня наблюдалось в 1964 году).

Между тем в горном селе на Буковине зафиксировали заморозки.

В начале сентября ситуация несколько улучшилась - в большинство регионов вернулась теплая, сухая и солнечная погода (которую обусловливало влияние поля повышенного атмосферного давления).

Однако 15 сентября эксперты Украинского гидрометеорологического центра предупредили граждан, что "в ближайшие трое суток будет происходить изменение погоды".

И уже утром 18 сентября температура воздуха на высокогорье Карпат упала до -2 градусов по Цельсию.

Читайте также, правда ли, что люди могут "чувствовать" погоду и реагировать на ее изменения.

