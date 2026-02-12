Замість відповідей - "Орєшнік": Зеленський розкритикував позицію Росії щодо переговорів

"Україна готова до зустрічі. На жаль зараз ще не маємо достатньо твердих відповідей від Росії щодо того, що запропоновано на наступний тиждень. Поки чуємо хіба що маніпуляції з "Орєшніком". Це точно не про мир", - зазначив президент.

Що передувало

Сьогодні, 12 лютого, по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування країною-агресорку балістичного ракетного комплексу "Орєшнік".

Зокрема, Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики росіянами, при цьому і моніторингові канали повідомляли про можливий запуск "Орєшніка" з полігону Капустин Яр в Астраханській області РФ.

Підльотний час ракети до Києва міг складати близько п'яти хвилин, а до західних областей - до 10 хвилин. Однак підтвердження перебування ракети у повітряному просторі України не було - імовірно, на полігоні відбувся імітаційний пуск.

Що відомо про "Орєшнік"

"Орєшнік" - російська балістична ракета середньої дальності, яку країна-агресорка представила як "новітню зброю" наприкінці 2024 року.

Згідно з відкритими даними, вона розроблена на базі комплексу РС-26 "Рубєж" і може розвивати гіперзвукову швидкість (понад 12 000 км/год). Ракета оснащена шістьма бойовими частинами, кожна з яких має суббоєприпаси.

У СБУ повідомляли, що станом на кінець січня 2026 року на озброєнні у РФ перебуває не більше 3-4 таких ракет. Також відомо, що за рік виробляється невелика кількість.