Вместо тепла в мае - ливни и град: что больше всего пострадало на огородах

Агрометеорологические условия в третьей декаде мая существенно повлияли на некоторые культуры (фото: Getty Images)

В Украинском гидрометеорологическом центре подвели "погодные итоги" за третью декаду мая 2025 года. Гражданам рассказали также, на какие культуры непогода повлияла больше всего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.