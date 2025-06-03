Вместо тепла в мае - ливни и град: что больше всего пострадало на огородах
В Украинском гидрометеорологическом центре подвели "погодные итоги" за третью декаду мая 2025 года. Гражданам рассказали также, на какие культуры непогода повлияла больше всего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Погодные особенности конца мая 2025 года
Согласно информации Укргидрометцентра, в третьей декаде мая текущего года погоду в Украине обуславливали активные атмосферные процессы.
На всей территории прошли дожди, в западной части страны - сильные дожди, временами - ливни и град. Наблюдались грозы, отмечались сильные порывы ветра.
Преобладала облачная погода, поэтому продолжительность солнечного сияния оказалась значительно меньше нормы.
Уточняется, что средняя декадная температура воздуха:
- в большинстве западных областей соответствовала показателям, характерным для начала мая по норме;
- на остальной территории страны - за счет колебаний температуры воздуха в течение декады - она была близкой к ней.
Агрометеорологические условия в третьей декаде мая (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
Когда в Украине началось метеорологическое лето
По данным экспертов УкрГМЦ, переход среднесуточной температуры воздуха через +15°С - когда начинается метеорологическое лето - в Украине состоялся:
- на всей территории страны - 21-31 мая (в сроки, близкие к средним многолетним);
- в западных, южных и в части центральных областей - на неделю-полторы позже.
Влияние погодных условий на сельскохозяйственные культуры
Украинцам рассказали, что в течение последней весенней декады рост и развитие сельскохозяйственных культур происходил в условиях:
- оптимального на большинстве площадей увлажнения почвы;
- дефицита тепла.
Вследствие этого ростовые процессы были медленными, особенно среди:
- теплолюбивых культур;
- огородных культур;
- бахчевых культур;
- плодовых культур;
- ягодных культур.
В завершение, в районах выпадения длительных и сильных дождей полевые работы из-за переувлажнения почвы:
- либо усложнялись;
- либо не проводились.
Публикация УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, ранее мы рассказывали, как по урожаю ударили майские заморозки и какие культуры не выдержали холода.
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