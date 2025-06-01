ua en ru
Нд, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Спека чи дощі? Якою буде погода в Україні у перший тиждень літа

Україна, Неділя 01 червня 2025 18:30
UA EN RU
Спека чи дощі? Якою буде погода в Україні у перший тиждень літа Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на перший тиждень червня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні у перший тиждень літа буде теплою, місцями навіть спекотною. Але синоптики радять приготуватися до дощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Перший тиждень літа почнеться з дощів у низці регіонів України. Вночі на Волині, у Львівській та Закарпатській областях, вдень 2 червня у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській, Одеській областях та в Криму короткочасні дощі. Можливі місцями грози. На решті території - без опадів.

Температура повітря:

  • на півночі - вночі +13 +16 градусів, вдень +23 +27 градусів;
  • на сході - вночі +14 +16 градусів, вдень +25 +29;
  • у центрі - вночі +13 +16, вдень +25 +28 градусів;
  • на півдні - вночі +14 +18 градусів, вдень +25 +28;
  • на заході - вночі +13 +15 градусів; вдень +23 +27 градусів.

Спека чи дощі? Якою буде погода в Україні у перший тиждень літа

У вівторок, 3 червня, дощі, крім західних та північних областей, накриють також і центральні регіони України. На решті території буде хмарно з проясненнями і сухо.

Температура повітря:

  • на півночі - вночі +15 +17 градусів, вдень +25 +27 градусів;
  • на сході - вночі +13 +18 градусів, вдень +27 +30;
  • у центрі - вночі +16 +18, вдень +25 +30 градусів;
  • на півдні - вночі +16 +18 градусів, вдень +27 +30;
  • на заході - вночі +15 +18 градусів; вдень +21 +25 градусів.

Спека чи дощі? Якою буде погода в Україні у перший тиждень літа

Вже у середу, 4 червня, опади дістануться півдня та сходу України. Проте на півночі буде сухо. За прогнозом синоптиків, у західних, південних та східних областях можливі грози.

Температура повітря:

  • на півночі - вночі +13 +16 градусів, вдень +22 +24 градуси;
  • на сході - вночі +18 +21 градус, вдень +24 +30;
  • у центрі - вночі +15 +20, вдень +24 +27 градусів;
  • на півдні - вночі +17 +19 градусів, вдень +28 +30;
  • на заході - вночі +13 +18 градусів; вдень +21 +25 градусів.

Спека чи дощі? Якою буде погода в Україні у перший тиждень літа

Після середини тижня дощі почнуть відступати. Опади у четвер, 5 червня, прогнозуються лише на заході. А також у західних областях значно потепліє.

Температура повітря:

  • на півночі - вночі +15 +18 градусів, вдень +26 +28 градусів;
  • на сході - вночі +13 +18 градусів, вдень +25 +28;
  • у центрі - вночі +14 +18, вдень +26 +28 градусів;
  • на півдні - вночі +16 +18 градусів, вдень +28 +31;
  • на заході - вночі +16 +19 градусів; вдень +29 +31 градус.

Спека чи дощі? Якою буде погода в Україні у перший тиждень літа

Перед вихідними у п'ятницю, 6 червня, жителям північних та західних регіонів України варто очікувати дощів.

Температура повітря:

  • на півночі - вночі +15 +18 градусів, вдень +26 +28 градусів;
  • на сході - вночі +14 +18 градусів, вдень +28 +31;
  • у центрі - вночі +15 +18, вдень +28 +31 градус;
  • на півдні - вночі +16 +18 градусів, вдень +28 +31;
  • на заході - вночі +16 +19 градусів; вдень +29 +31 градус.

Спека чи дощі? Якою буде погода в Україні у перший тиждень літа

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що в Україну вже прийшло метеорологічне літо, але не у всі області.

Також синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у перший місяць літа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода Погода в Україні Укргидрометцентра
NEWS
Запоріжжя масовано атакували "Шахеди": відео наслідків
Запоріжжя масовано атакували "Шахеди": відео наслідків
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів