Спека чи дощі? Якою буде погода в Україні у перший тиждень літа

Погода в Україні у перший тиждень літа буде теплою, місцями навіть спекотною. Але синоптики радять приготуватися до дощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Перший тиждень літа почнеться з дощів у низці регіонів України. Вночі на Волині, у Львівській та Закарпатській областях, вдень 2 червня у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській, Одеській областях та в Криму короткочасні дощі. Можливі місцями грози. На решті території - без опадів.

Температура повітря:

на півночі - вночі +13 +16 градусів, вдень +23 +27 градусів;

на сході - вночі +14 +16 градусів, вдень +25 +29;

у центрі - вночі +13 +16, вдень +25 +28 градусів;

на півдні - вночі +14 +18 градусів, вдень +25 +28;

на заході - вночі +13 +15 градусів; вдень +23 +27 градусів.

У вівторок, 3 червня, дощі, крім західних та північних областей, накриють також і центральні регіони України. На решті території буде хмарно з проясненнями і сухо.

Температура повітря:

на півночі - вночі +15 +17 градусів, вдень +25 +27 градусів;

на сході - вночі +13 +18 градусів, вдень +27 +30;

у центрі - вночі +16 +18, вдень +25 +30 градусів;

на півдні - вночі +16 +18 градусів, вдень +27 +30;

на заході - вночі +15 +18 градусів; вдень +21 +25 градусів.

Вже у середу, 4 червня, опади дістануться півдня та сходу України. Проте на півночі буде сухо. За прогнозом синоптиків, у західних, південних та східних областях можливі грози.

Температура повітря:

на півночі - вночі +13 +16 градусів, вдень +22 +24 градуси;

на сході - вночі +18 +21 градус, вдень +24 +30;

у центрі - вночі +15 +20, вдень +24 +27 градусів;

на півдні - вночі +17 +19 градусів, вдень +28 +30;

на заході - вночі +13 +18 градусів; вдень +21 +25 градусів.

Після середини тижня дощі почнуть відступати. Опади у четвер, 5 червня, прогнозуються лише на заході. А також у західних областях значно потепліє.

Температура повітря:

на півночі - вночі +15 +18 градусів, вдень +26 +28 градусів;

на сході - вночі +13 +18 градусів, вдень +25 +28;

у центрі - вночі +14 +18, вдень +26 +28 градусів;

на півдні - вночі +16 +18 градусів, вдень +28 +31;

на заході - вночі +16 +19 градусів; вдень +29 +31 градус.

Перед вихідними у п'ятницю, 6 червня, жителям північних та західних регіонів України варто очікувати дощів.

Температура повітря: