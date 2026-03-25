Замість Supercam: Росія перетворила ударні дрони "Блискавка" на дешеві розвідники

Радник Міністерства оборони України Сергій Бескрестнов повідомив, що Росія модернізувала ударні дрони "Блискавка", перетворивши їх на дешеві інструменти для розвідки і спостереження на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Business Insider .

Нове призначення дронів "Блискавка"

Раніше ці безпілотники вважалися односторонніми ударними дронами, що вибухають при зіткненні з ціллю.

Згідно з даними Business Insider, тепер частина апаратів отримала нове завдання - розвідку і спостереження, що робить їх більш універсальними на полі бою.

Технічні поліпшення

За словами Сергія Бескрестнова, деякі дрони оснащуються додатковими батареями для збільшення дальності польоту, камерами високої чіткості та мережевим модемом для стабільного зв'язку.

Розвідувальна версія позбавлена бойової частини, але отримала мікрокомп'ютер і камеру з 10-кратним оптичним зумом.

Економічна ефективність

Модифіковані "Блискавки" обходяться Росії значно дешевше за дорогих розвідників типу Supercam або Zala Z-16.

За оцінкою Бескрестнова, за ціну одного Supercam можна виготовити 10-15 дронів "Блискавка", що дає змогу знизити залежність від дорогої техніки вартістю до 100 000 доларів за штуку.

Враження українських військових

Солдат 413-го полку безпілотних систем Дмитро Жлуктенко зазначив, що виробництво модифікованих дронів відносно просте, що робить їх ідеальним поєднанням ціни та якості для розвідувальних місій.

Він назвав це зусилля "війною масштабу", підкресливши, що такі дрони дають змогу російській армії швидко нарощувати чисельність і ефективність спостереження.