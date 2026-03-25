ua en ru
Ср, 25 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Замість Supercam: Росія перетворила ударні дрони "Блискавка" на дешеві розвідники

05:00 25.03.2026 Ср
2 хв
Вартість одного Supercam порівнянна з виробництвом 10-15 дронів "Блискавка", що дає можливість скоротити залежність від дорогих систем
aimg Никончук Анастасія
Замість Supercam: Росія перетворила ударні дрони "Блискавка" на дешеві розвідники Фото: дрон РФ (росЗМІ)

Радник Міністерства оборони України Сергій Бескрестнов повідомив, що Росія модернізувала ударні дрони "Блискавка", перетворивши їх на дешеві інструменти для розвідки і спостереження на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Business Insider.

Читайте також: OSIRIS UEB-1: представлено українсько-польський дрон, який прискорюється до 315 км/год

Нове призначення дронів "Блискавка"

Раніше ці безпілотники вважалися односторонніми ударними дронами, що вибухають при зіткненні з ціллю.

Згідно з даними Business Insider, тепер частина апаратів отримала нове завдання - розвідку і спостереження, що робить їх більш універсальними на полі бою.

Технічні поліпшення

За словами Сергія Бескрестнова, деякі дрони оснащуються додатковими батареями для збільшення дальності польоту, камерами високої чіткості та мережевим модемом для стабільного зв'язку.

Розвідувальна версія позбавлена бойової частини, але отримала мікрокомп'ютер і камеру з 10-кратним оптичним зумом.

Економічна ефективність

Модифіковані "Блискавки" обходяться Росії значно дешевше за дорогих розвідників типу Supercam або Zala Z-16.

За оцінкою Бескрестнова, за ціну одного Supercam можна виготовити 10-15 дронів "Блискавка", що дає змогу знизити залежність від дорогої техніки вартістю до 100 000 доларів за штуку.

Враження українських військових

Солдат 413-го полку безпілотних систем Дмитро Жлуктенко зазначив, що виробництво модифікованих дронів відносно просте, що робить їх ідеальним поєднанням ціни та якості для розвідувальних місій.

Він назвав це зусилля "війною масштабу", підкресливши, що такі дрони дають змогу російській армії швидко нарощувати чисельність і ефективність спостереження.

Нагадуємо, що в компанії Roboneers заявили про створення нового дрона-трансформера Bulldog, який здатний одночасно працювати як ретранслятор зв'язку і використовуватися для доставки обладнання.

Зазначимо, що українська компанія Roboneers представила модернізовану версію дистанційно керованого бойового модуля "ШАБЛЯ К-2".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Дрони Російська Федерація
Новини
Пряме попадання в житловий будинок: Росія атакувала Одеську область, є руйнування
Аналітика
