Новий рівень БПЛА: компанія Roboneers представила український дрон-трансформер Bulldog

04:00 24.03.2026 Вт
2 хв
Наразі дрон проходить етап тестування, але його ефективність уже підтверджена
aimg Никончук Анастасія
Фото: дрон (GettyImages)

У компанії Roboneers повідомили, що фірма розробила новий дрон-трансформер Bulldog, який одночасно може виконувати функції ретранслятора зв'язку і доставляти корисне обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defender Media.

Читайте також: Німеччина інвестує в дрони STRILA для посилення ППО України

Багатофункціональні можливості дрона Bulldog

Український безпілотник Bulldog поєднує в собі відразу кілька функцій. Як ретранслятор, він забезпечує стабільний радіоканал між наземними і повітряними об'єктами навіть у щільній міській забудові і складному рельєфі, що дає змогу підтримувати безперервний зв'язок в умовах бойових дій.

Крім цього, дрон здатний виконувати роль "бомбера" - доставляти і скидати корисне навантаження по заданих цілях, розширюючи можливості застосування комплексу в тактичних операціях.

Технічні характеристики дрона Bulldog

Bulldog обладнаний захищеним каналом управління і здатний працювати в умовах обмеженої видимості, втрати GPS, високої вологості, пилу, а також вночі. Наразі дрон перебуває на стадії тестування.

Ключові характеристики:

  • Дальність польоту - до 20 км
  • Тактичний радіус - до 10 км
  • Корисне навантаження - до 10 кг
  • Крейсерська швидкість - 12-15 м/с
  • Час перебування в повітрі - до 70 хвилин без навантаження

Новий дрон Bulldog обіцяє значно посилити можливості українських сил у сфері зв'язку, розвідки та доставки бойового навантаження, поєднуючи надійність і універсальність в одному апараті.

Нагадуємо, що генеральний директор компанії Twist Robotics заявив, що фірма розробила багатофункціональний безпілотний літак Saker Hunter, призначений для проведення розвідувальних операцій, транспортно-ударних місій і використання як платформи для FPV-дронів.

Зазначимо, що українська компанія ROBONEERS представила модернізовану версію дистанційно керованого бойового модуля "ШАБЛЯ К-2".

Вибух і пожежа в Севастополі: пошкоджено квартири, людей дістають з-під завалів
Вибух і пожежа в Севастополі: пошкоджено квартири, людей дістають з-під завалів
Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади