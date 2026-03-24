Новий рівень БПЛА: компанія Roboneers представила український дрон-трансформер Bulldog
У компанії Roboneers повідомили, що фірма розробила новий дрон-трансформер Bulldog, який одночасно може виконувати функції ретранслятора зв'язку і доставляти корисне обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defender Media.
Багатофункціональні можливості дрона Bulldog
Український безпілотник Bulldog поєднує в собі відразу кілька функцій. Як ретранслятор, він забезпечує стабільний радіоканал між наземними і повітряними об'єктами навіть у щільній міській забудові і складному рельєфі, що дає змогу підтримувати безперервний зв'язок в умовах бойових дій.
Крім цього, дрон здатний виконувати роль "бомбера" - доставляти і скидати корисне навантаження по заданих цілях, розширюючи можливості застосування комплексу в тактичних операціях.
Технічні характеристики дрона Bulldog
Bulldog обладнаний захищеним каналом управління і здатний працювати в умовах обмеженої видимості, втрати GPS, високої вологості, пилу, а також вночі. Наразі дрон перебуває на стадії тестування.
Ключові характеристики:
- Дальність польоту - до 20 км
- Тактичний радіус - до 10 км
- Корисне навантаження - до 10 кг
- Крейсерська швидкість - 12-15 м/с
- Час перебування в повітрі - до 70 хвилин без навантаження
Новий дрон Bulldog обіцяє значно посилити можливості українських сил у сфері зв'язку, розвідки та доставки бойового навантаження, поєднуючи надійність і універсальність в одному апараті.
