Вместо Supercam: Россия превратила ударные дроны "Молния" в дешевые разведчики

Советник Министерства обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщил, что Россия модернизировала ударные дроны "Молния", превратив их в дешевые инструменты для разведки и наблюдения на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Business Insider .

Новое назначение дронов "Молния"

Ранее эти беспилотники считались односторонними ударными дронами, взрывающимися при столкновении с целью.

Согласно данным Business Insider, теперь часть аппаратов получила новую задачу — разведку и наблюдение, что делает их более универсальными на поле боя.

Технические улучшения

По словам Сергея Бескрестнова, некоторые дроны оснащаются дополнительными батареями для увеличения дальности полета, камерами высокой четкости и сетевым модемом для стабильной связи.

Разведывательная версия лишена боевой части, но получила микрокомпьютер и камеру с 10-кратным оптическим зумом.

Экономическая эффективность

Модифицированные "Молнии" обходятся России значительно дешевле дорогих разведчиков типа Supercam или Zala Z-16.

По оценке Бескрестнова, за цену одного Supercam можно изготовить 10–15 дронов "Молния", что позволяет снизить зависимость от дорогой техники стоимостью до 100 000 долларов за штуку.

Впечатления украинских военных

Солдат 413-го полка беспилотных систем Дмитрий Жлуктенко отметил, что производство модифицированных дронов относительно простое, что делает их идеальным сочетанием цены и качества для разведывательных миссий.

Он назвал это усилие "войной масштаба", подчеркнув, что такие дроны позволяют российской армии быстро наращивать численность и эффективность наблюдения.