OSIRIS UEB-1: представлений українсько-польський дрон, який прискорюється до 315 км/год

Генеральний директор компанії OSIRIS AI повідомив про презентацію нового дрона-перехоплювача OSIRIS UEB-1 на міжнародному форумі Xpotential 2026, що проходить у Німеччині з 24 до 26 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defender Media.

Виробничі лінії компанії розташовані в Україні та Польщі, а центр досліджень і розробок працює в Кракові, що дає змогу об'єднувати досвід європейських інженерів та українських фахівців для створення високотехнологічних рішень у сфері безпілотних систем.

OSIRIS UEB-1 призначений для перехоплення БПЛА, тактичного перехоплення цілей, охорони периметра і швидкого оперативного розгортання.

Встановлено камеру денного бачення, з можливістю опціонної конфігурації для роботи при слабкому освітленні. Відеопотік передається в реальному часі з мінімальною затримкою.

Наведення здійснюється через аналогову передачу відеосигналу на частоті 5,8 ГГц.

Розробники зазначили, що апарат спроектовано для різкого прискорення зі збереженням стабільного управління за високих навантажень.

Максимальна швидкість OSIRIS UEB-1 досягає 315 км/год, час польоту перевищує 10 хвилин, а радіус дії в межах прямої видимості - до 18 км, залежно від умов навколишнього середовища. Дрон здатний нести бойову частину масою до 0,5 кг.

Захід Xpotential 2026 став майданчиком для демонстрації можливостей нової розробки.

Компанія OSIRIS AI представила OSIRIS UEB-1, власний дрон-перехоплювач, призначений для виконання тактичних завдань і протидії іншим безпілотним літальним апаратам.

