Замість стихійних прапорців - державний комплекс: як планують змінити меморіал на Майдані

Головне: Стіну Пам’яті біля Михайлівського собору офіційно оновлять до жовтня 2026 року.

Народний меморіал на Майдані планують замінити стабільнішим символічним комплексом.

орядкованих меморіалів.УІНП закликає відмовитися від хаотичного розміщення банерів з фото на користь вп

Коли оновлять Стіну Пам’яті

За словами голови УІНП, наразі триває активна робота над меморіалом біля стін Свято-Михайлівського монастиря. Громадське пошанування планують перевести на державний рівень.

"Я переконаний, що до жовтня 2026 року, до Дня Захисників і Захисниць, ми зможемо представити на тому ж місці оновлений варіант, який матиме державний, а не стихійний чи громадський характер", - зазначив Алфьоров.

Майдан Незалежності: проблема прапорців

Ситуацію з народним меморіалом на Майдані Незалежності голова Інституту називає складною. На його думку, після завершення війни Майдан має стати символічним комплексом, проте нинішній формат із прапорцями потребує консервації.

Серед головних проблем стихійного меморіалу Алфьоров виділив:

руйнування - погодні умови нищать паперові фото та тканину;

погодні умови нищать паперові фото та тканину; хаотичність - виникають суперечки щодо того, чиє фото має бути вищим або на якій ділянці;

виникають суперечки щодо того, чиє фото має бути вищим або на якій ділянці; естетика - місце потребує стабільного та впорядкованого вигляду, за яким зможе доглядати держава.

Самі ж прапорці планують меморіалізувати як об’єкт дослідження, оскільки вони є важливою частиною історії народного спротиву.

"Банерна" пам’яті в регіонах

Алфьоров також звернув увагу на те, як місцева влада оформлює пам’ять про загиблих у регіонах. Він навів приклад Рівного, де банери з фотографіями захисників повністю змінили вигляд центральної площі.

"Це про пам’ять, але це не та традиція, яка нам підходить. Після перемоги ми почнемо створювати меморіальні місця методами, запропонованими державою", - підкреслив очільник УІНП.