"Місць для прапорців більше немає": кияни вимагають звести Стіну Пам’яті на Майдані

У Києві пропонують на Майдані Незалежності створити Меморіал Героїв Небесної сотні та звести Стіну Пам'яті полеглих захисників.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію на сайті КМДА .

Головне:

Пропозиція: Створити Меморіал у північній частині Майдану Незалежності.

Створити Меморіал у північній частині Майдану Незалежності. Стіна Пам'яті: Облаштувати її вздовж Алеї Героїв Небесної сотні з іменами всіх полеглих за свободу України.

Облаштувати її вздовж Алеї Героїв Небесної сотні з іменами всіх полеглих за свободу України. Проблема "газонів": Місць для стихійного вшанування (встановлення прапорців) біля Консерваторії майже не залишилося.

Місць для стихійного вшанування (встановлення прапорців) біля Консерваторії майже не залишилося. Статус: Наразі триває збір підписів, петицію вже підтримали перші 170 осіб.

Чому це важливо саме зараз

Автор петиції №14067 Олег Заварзін нагадує: конкурс на найкращий проект Меморіалу провели ще у 2015 році, проте за 11 років міська влада так і не дала чіткої відповіді щодо термінів реалізації об'єкта.

Майдан Незалежності став головним місцем народної пам'яті, де українці самотужки вшановують загиблих воїнів. Однак відсутність офіційно облаштованої зони призводить до того, що центр столиці виглядає як стихійне місце пам’яті, яке не може вмістити імена всіх героїв сучасної війни.

Що пропонує автор петиції

Згідно з текстом петиції, доцільно перестати відкладати рішення 2015 року та інтегрувати Стіну Пам'яті безпосередньо в ландшафт Алеї. Це дозволить впорядкувати меморіальну зону та надати процесу вшанування офіційного та гідного статусу.

Для того, щоб Київрада розглянула це звернення, воно має зібрати 6000 підписів протягом двох місяців.

Петиція має набрати 6 тисяч голосів, аби її розглянула міська рада (скриншот)