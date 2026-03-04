RU

Общество Образование Деньги Изменения

Вместо стихийных флажков - государственный комплекс: как планируют изменить мемориал на Майдане

15:02 04.03.2026 Ср
2 мин
В будущем народный мемориал на Майдане хотят законсервировать
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Мемориал на Майдане Независимости в Киеве (Getty Images)

Стихийные мемориалы погибшим защитникам на Майдане Независимости и возле Михайловского собора в Киеве нуждаются в трансформации. Государство планирует предоставить им официальный статус и упорядочить вид памятных мест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Украинского института национальной памяти (УИНП) Александра Алферова "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Первый шаг сделан: как разблокируют строительство Музея Революции Достоинства в Киеве

Главное:

  • Стену Памяти возле Михайловского собора официально обновят до октября 2026 года.
  • Народный мемориал на Майдане планируют заменить более стабильным символическим комплексом.
  • УИНП призывает отказаться от хаотичного размещения баннеров с фото в пользу упорядоченных мемориалов.

Когда обновят Стену Памяти

По словам главы УИНП, сейчас идет активная работа над мемориалом у стен Свято-Михайловского монастыря. Общественное почитание планируют перевести на государственный уровень.

"Я убежден, что к октябрю 2026 года, ко Дню Защитников и Защитниц, мы сможем представить на том же месте обновленный вариант, который будет иметь государственный, а не стихийный или общественный характер", - отметил Алферов.

Майдан Независимости: проблема флажков

Ситуацию с народным мемориалом на Майдане Независимости глава Института называет сложной. По его мнению, после завершения войны Майдан должен стать символическим комплексом, однако нынешний формат с флажками требует консервации.

Среди главных проблем стихийного мемориала Алферов выделил:

  • разрушение - погодные условия уничтожают бумажные фото и ткань;
  • хаотичность - возникают споры относительно того, чье фото должно быть выше или на каком участке;
  • эстетика - место требует стабильного и упорядоченного вида, за которым сможет ухаживать государство.

Сами же флажки планируют мемориализировать как объект исследования, поскольку они являются важной частью истории народного сопротивления.

"Баннерная" память в регионах

Алферов также обратил внимание на то, как местные власти оформляют память о погибших в регионах. Он привел пример Ровно, где баннеры с фотографиями защитников полностью изменили вид центральной площади.

"Это о памяти, но это не та традиция, которая нам подходит. После победы мы начнем создавать мемориальные места методами, предложенными государством", - подчеркнул глава УИНП.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве зарегистрировали петицию с предложением создать на Майдане Независимости Мемориал Героев Небесной сотни и Стену Памяти павших защитников. Автор инициативы предлагает обустроить ее вдоль Аллеи Героев Небесной сотни, чтобы упорядочить место чествования погибших.

Также мы рассказывали о значении значения Дня Героев Небесной Сотни, который в Украине чествуют 20 февраля - в годовщину самых кровавых событий Революции Достоинства 2014 года.

