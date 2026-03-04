Вместо стихийных флажков - государственный комплекс: как планируют изменить мемориал на Майдане

Стихийные мемориалы погибшим защитникам на Майдане Независимости и возле Михайловского собора в Киеве нуждаются в трансформации. Государство планирует предоставить им официальный статус и упорядочить вид памятных мест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Украинского института национальной памяти (УИНП) Александра Алферова "Интерфакс-Украина".
Главное:
По словам главы УИНП, сейчас идет активная работа над мемориалом у стен Свято-Михайловского монастыря. Общественное почитание планируют перевести на государственный уровень.
"Я убежден, что к октябрю 2026 года, ко Дню Защитников и Защитниц, мы сможем представить на том же месте обновленный вариант, который будет иметь государственный, а не стихийный или общественный характер", - отметил Алферов.
Ситуацию с народным мемориалом на Майдане Независимости глава Института называет сложной. По его мнению, после завершения войны Майдан должен стать символическим комплексом, однако нынешний формат с флажками требует консервации.
Среди главных проблем стихийного мемориала Алферов выделил:
Сами же флажки планируют мемориализировать как объект исследования, поскольку они являются важной частью истории народного сопротивления.
Алферов также обратил внимание на то, как местные власти оформляют память о погибших в регионах. Он привел пример Ровно, где баннеры с фотографиями защитников полностью изменили вид центральной площади.
"Это о памяти, но это не та традиция, которая нам подходит. После победы мы начнем создавать мемориальные места методами, предложенными государством", - подчеркнул глава УИНП.
Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве зарегистрировали петицию с предложением создать на Майдане Независимости Мемориал Героев Небесной сотни и Стену Памяти павших защитников. Автор инициативы предлагает обустроить ее вдоль Аллеи Героев Небесной сотни, чтобы упорядочить место чествования погибших.
Также мы рассказывали о значении значения Дня Героев Небесной Сотни, который в Украине чествуют 20 февраля - в годовщину самых кровавых событий Революции Достоинства 2014 года.