Вдячні за свободу: як Небесна Сотня змінила хід історії та за що віддали життя 107 героїв

Цей день став символом не лише глибокої скорботи, а й незламної волі до свободи. 20 лютого пов'язане з найкривавішими подіями Революції Гідності, але воно уособлює жертовну боротьбу за право українців самостійно обирати своє майбутнє.

Головне про пам'ятну дату:

Дата події: 20 лютого - день найбільш масових розстрілів під час Революції Гідності у 2014 році.

Кількість Героїв: До Небесної Сотні офіційно віднесено 107 осіб .

Значення: Подвиг активістів дозволив відновити європейський курс України та повалити режим Януковича.

Символізм: Вшанування проходить під гаслом "Вдячні за свободу!".

20 лютого Україна відзначає День Героїв Небесної Сотні. Ця дата встановлена згідно з указом президента № 69/2015 для вшанування подвигу учасників Революції Гідності, які віддали життя за демократичні цінності, права людини та європейське майбутнє нашої держави.

Саме 20 лютого 2014 року в центрі Києва відбулися найбільш трагічні події: того дня загинуло 48 протестувальників. Загалом список Героїв Небесної Сотні налічує 107 осіб. Окрім полеглих безпосередньо взимку 2013-2014 років, до них належать і активісти Майдану, які загинули навесні 2014 року, обстоюючи територіальну цілісність України на початках російської агресії.

Кульмінація Революції Гідності

Події 20 лютого стали кульмінацією Революції Гідності - масового громадянського протесту, що тривав 94 дні: з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року.

Центром протестів був Майдан Незалежності в Києві та прилеглі вулиці - Хрещатик, Михайла Грушевського, Інститутська. Спочатку акції мали євроінтеграційний характер, однак згодом переросли у широку кампанію громадянської непокори проти режиму тодішнього президента Віктора Януковича - проти корупції, узурпації влади та порушення прав людини.

Спроби силового придушення протестів призвели до ескалації конфлікту та численних жертв. За відмову повернутися до пострадянської моделі управління державою та за європейський курс розвитку Україна заплатила надзвичайно високу ціну - людські життя.

Хто входить до Небесної Сотні

Небесна Сотня - це 107 загиблих учасників Революції Гідності, а також активісти Майдану, які загинули навесні 2014 року з початком російської агресії на сході України.

Назва виникла за аналогією зі структурними одиницями Самооборони Майдану - сотнями. Вперше словосполучення "Небесна Сотня" пролунало під час прощання із загиблими 21-22 лютого 2014 року на Майдані Незалежності.

Серед Героїв - люди різного віку, національностей, професій і віросповідань. Це громадяни України, Білорусі та Грузії. Наймолодшому з них, Назарію Войтовичу, було 17 років, найстаршому, Іванові Наконечному, - 82. Серед 107 Героїв - три жінки: Антоніна Дворянець, Ольга Бура та Людмила Шеремет.

Першим із Героїв Небесної Сотні став Павло Мазуренко, який помер 22 грудня 2013 року від тілесних ушкоджень. Останній із лав Героїв, Віктор Орленко, помер 3 червня 2015 року внаслідок ускладнень після поранення, отриманого під час штурму Майдану 18 лютого 2014 року.

Значення для України

Революція Гідності стала переломним моментом в історії сучасної України. Повалення режиму Януковича відкрило шлях до відновлення курсу на євроінтеграцію та підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Серед ключових наслідків Революції:

активізація громадянського суспільства;

розвиток волонтерського руху;

початок реформ у різних сферах;

децентралізація;

декомунізація;

часткове оновлення політичної еліти.

Смерть Героїв Небесної Сотні змінила суспільну свідомість українців, актуалізувавши такі поняття, як гідність, свобода, право на самовизначення, суверенітет держави та європейський вибір.

"Серед вогню та льоду, снайперів на дахах Небесна Сотня заплатила найстрашнішу ціну патріотів… Їхня кров та мужність дають українському народові другий шанс на свободу", - зазначив віцепрезидент США Джо Байден у 2015 році, коментуючи події на Майдані.

Державне вшанування

1 липня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про заснування державної нагороди - "Орден Героїв Небесної Сотні". Указом Президента від 3 листопада 2014 року № 844/2014 затверджено Статут і малюнок ордена.

Орден має форму блакитного хреста із зображенням небесного воїна в обладунках із мечем та щитом, стилізованих під саморобне спорядження учасників Майдану. На звороті викарбувано напис: "Свобода та Гідність".

День пам’яті і відповідальності

День Героїв Небесної Сотні - це день жалоби, пов’язаний із загибеллю громадян під час Революції Гідності та на початку російської агресії. Водночас це день вшанування боротьби за гідне й вільне життя.

Пам’ять про Небесну Сотню вшановують під гаслом "Вдячні за свободу!".

Герої зробили свій свідомий вибір - боротися за свободу та гідність України. Їхній подвиг залишається символом громадянської мужності, сили духу та готовності відстоювати демократичні цінності.

Пам’ять про них має бути живою - вона покликана об’єднувати суспільство та формувати усвідомлення відповідальності кожного за майбутнє держави.

Відповіді на головні питання

Чому День Героїв Небесної Сотні відзначають саме 20 лютого? Саме 20 лютого 2014 року відбулася ескалація розстрілів на вулиці Інститутській у Києві, що призвела до найбільшої кількості жертв за весь час Революції Гідності (48 загиблих за один день).

Скільки людей офіційно входять до списку Небесної Сотні? На сьогодні до лав Героїв Небесної Сотні зараховано 107 осіб. Це активісти, які загинули під час протестів у Києві, а також ті, хто віддав життя навесні 2014 року за територіальну цілісність України.

Чи є серед Героїв іноземці? Так, серед Героїв Небесної Сотні є громадяни Білорусі (наприклад, Михайло Жизневський) та Грузії, які пліч-о-пліч з українцями виборювали демократичні цінності.