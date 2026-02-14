США готуються до операції в Ірані, під удар можуть потрапити держустанови, - Reuters

Міністерство війни США готує війська до потенційної операції проти Ірану, яка, за планами військового командування, може тривати декілька тижнів, якщо президент Дональд Трамп віддасть відповідний наказ.

Як передає РБК-Україна , про це повідомляє Reuters, посилаючись на високопоставлених американських чиновників.

За словами джерел агентства, це може стати набагато ширшим конфліктом, ніж попередні сутички між США та Іраном.

Планування таких дій відбувається на тлі триваючих дипломатичних переговорів щодо іранської ядерної програми, зокрема нещодавніх переговорів у Омані, які мали на меті відновити дипломатію між країнами після посилення американської військової присутності в регіоні.

Міністерство війни США вже перекидає додаткові сили на Близький Схід - серед іншого, другий авіаносець, тисячі військовослужбовців, винищувачі, ракетні есмінці та інші бойові одиниці, здатні як завдавати ударів, так і захищатися в разі атаки.

Один із чиновників, що говорив на умовах анонімності через чутливість теми, зазначив, що поточне планування є складнішим, ніж попередня операція, спрямована лише на об’єкти ядерної інфраструктури.

У разі тривалого конфлікту збройні сили США могли б також вражати державні і силові об’єкти Ірану, а не тільки ядерні.

Експерти попереджають, що загроза ударів з боку Ірану та потужний ракетний арсенал цієї країни підвищують ризик ескалації та можливого розширення конфлікту на весь регіон. Американські військові очікують, що Тегеран може відповісти на атаки ударами у відповідь протягом тривалого часу.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт наголосила, що президент має “усі варіанти на столі” щодо Ірану, але не розкрила деталей щодо планованої операції.

Видання підкреслює, що такі заходи відбуваються на тлі постійних погроз Дональда Трампа завдати ударів по Ірану через його ядерну і балістичну програми, а також у відповідь на придушення внутрішніх протестів.