Іран допустив розбавлення збагаченого урану, але за однієї умови: чого чекати США

Іран може погодитися на розбавлення урану, збагаченого до 60%, у разі повного скасування фінансових санкцій. Саме цей сигнал Тегеран хоче продемонструвати США на переговорах.

Як передає РБК-Україна , про це заявив глава Організації з атомної енергії Ірану Мохаммад Есламі, повідомляє Reuters.

Видання нагадує, що Вашингтон вимагав , щоб Іран відмовився від запасів урану, оцінених минулого року агентством ООН у понад 440 кг, збагаченого до 60% - адже це недалеко від показника 90%, який вважається придатним для виготовлення ядерної зброї.

Іран не обговорював іншу пропозицію - відправити свій найбільш збагачений уран до іншої країни, додав він.

"Можливість розбавлення урану, збагаченого до 60%, залежить від того, чи в обмін будуть зняті всі санкції чи ні", - повідомив Есламі.

Переговори США та Ірану

Дипломати США та Ірану минулого тижня вели переговори в Омані в спробі відновити дипломатію після того, як президент США Дональд Трамп направив військовий флот у регіон на тлі побоювань нових військових дій.

Ці переговори відбуваються на тлі жорсткого придушення антиурядових протестів в Ірані минулого місяця, під час яких тисячі людей були вбиті - це найбільші внутрішні заворушення з часу Ісламської революції 1979 року.

Алі Ларіджані, близький радник верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї та секретар Ради національної безпеки, вирушить до Оману у вівторок після минулотижневих переговорів між США та Іраном.

Під час цієї поїздки Ларіджані зустрінеться з високопосадовцями Султанату Оману і обговорить останні регіональні та міжнародні події, а також двосторонню співпрацю на різних рівнях.

Поки що не визначено дату та місце проведення наступного раунду переговорів між Іраном і США.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що новий раунд переговорів може стати "доречною можливістю для справедливого та збалансованого вирішення цього питання" і що бажаний результат може бути досягнутий, якщо США уникатимуть максималістських позицій і поважатимуть свої зобов’язання.

В Ірані продовжують наполягати на скасуванні санкцій і збереженні свого права на збагачення ядерного палива.

У минулому році США та Іран провели п’ять раундів переговорів щодо обмеження ядерної програми Тегерана, але процес зійшов нанівець через розбіжності щодо збагачення урану.