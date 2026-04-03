Зеленський і Папа Римський обговорили "великодню ескалацію" під час обстрілу РФ

"Говорив сьогодні з Папою Римським Левом XIV. Прямо в час цієї розмови росіяни знову атакували Україну - сотні "Шахедів" і десятки ракет проти наших міст і громад. Фактично від ночі триває атака хвилями, і вже щонайменше п’ять регіонів були під ударом", - повідомив Зелеський.

Він зазначив, що в українців немає жодної години спокою, і це така відповідь Росії на пропозицію припинення вогню на Великдень.

"Фактично росіяни тільки збільшили інтенсивність ударів і замість тиші в небі роблять великодню ескалацію. Це точно не можна ігнорувати, і я вдячний усім у світі, хто про це не мовчить", - зазначив президент.

Зеленський розповів Папі Римському про переговорний процес і роботу з американською командою.

Також подякував за сприяння в поверненні українських викрадених дітей і за всю гуманітарну допомогу, яку Ватикан передав Україні, зокрема під час цієї важкої зими.

Окрім того. обговорили й ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

"Побажав Його Святості та вірянам, які святкують Великдень цієї неділі, благословенного свята й миру. Звісно, будемо раді бачити Його Святість в Україні з апостольським візитом. І особливо вдячний, що Папа пам’ятає про Україну, українців і молиться за мир для нашого народу", - додав президент.