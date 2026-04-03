Зеленский и Папа Римский обсудили "пасхальную эскалацию" во время обстрела РФ

"Говорил сегодня с Папой Римским Львом XIV. Прямо во время этого разговора россияне снова атаковали Украину - сотни "Шахедов" и десятки ракет против наших городов и общин. Фактически с ночи продолжается атака волнами, и уже по меньшей мере пять регионов были под ударом", - сообщил Зелесский.

Он отметил, что у украинцев нет ни одного часа покоя, и это такой ответ России на предложение прекращения огня на Пасху.

"Фактически россияне только увеличили интенсивность ударов и вместо тишины в небе делают пасхальную эскалацию. Это точно нельзя игнорировать, и я благодарен всем в мире, кто об этом не молчит", - отметил президент.

Зеленский рассказал Папе Римскому о переговорном процессе и работе с американской командой.

Также поблагодарил за содействие в возвращении украинских похищенных детей и за всю гуманитарную помощь, которую Ватикан передал Украине, в частности во время этой тяжелой зимы.

Кроме того, обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

"Пожелал Его Святейшеству и верующим, которые празднуют Пасху в это воскресенье, благословенного праздника и мира. Конечно, будем рады видеть Его Святейшество в Украине с апостольским визитом. И особенно благодарен, что Папа помнит об Украине, украинцах и молится за мир для нашего народа", - добавил президент.