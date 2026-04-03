Названа головна мета масованої атаки РФ по Україні посеред дня

Головна мета масованої комбінованої атаки Росії по Україні посеред дня - збільшення кількості жертв серед цивільного населеня.

"Головна мета росіян в таких атаках посеред дня - збільшення кількості жертв серед цивільних", - зазначив Коваленко. Саме тому, за його словами, комбінована атака відбувається в робочий день із застосуванням великої кількості дронів, ракет. "Бережіть себе, до тривог ставтеся серйозно, будьте в безпечних місцях", - закликав українців керівник ЦПД.