Великоднє перемир'я: Зеленський відповів, чи залишається пропозиція в силі

12:00 03.04.2026 Пт
Чи буде тиша на Великдень? Зеленський прокоментував розмиту відповідь РФ
aimg Олена Чупровська
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Україна не відкликає пропозицію про великоднє перемир'я, попри розмиту відповідь Москви.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент заявив під час спілкування з журналістами.

Читайте також: Росія атакує Україну крилатими ракетами, є загроза "Кинджалів"

Росія "начебто не готова"

Реакція Москви на пропозицію про великоднє припинення вогню залишилась нечіткою.

"Ми всі бачили в медійному просторі їхню відповідь: вони начебто до цього не готові. Не знаю, наскільки це серйозна відповідь", - сказав Зеленський.

Великоднє перемир'я: Зеленський відповів, чи залишається пропозиція в силіФото: президент Володимир Зеленський прокоментував ідею про перемир'я на Великдень (інфографіка РБК-Україна)

Україна вже передала свій запит американській стороні. Чи зможуть США донести меседж до Москви - поки невідомо.

"Наша пропозиція щодо припинення вогню на Великдень залишається", - підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Україна готова до перемир'я на Великдень і запропонувала тимчасове припинення вогню як сигнал до ширшого мирного процесу.

Тим часом Кремль відповів на ідею великоднього перемир'я - у Москві заявили, що не вважають таку пропозицію достатньо обґрунтованою.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський також наголошував: від Росії потрібні інші сигнали - лише слів замало.

РФ атакує Україну з вечора і на ранок: які міста під вогнем та що відомо про наслідки
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої