Влучило 11 ракет: як відпрацювала ППО під час ранкової атаки на Україну

Вночі та зранку 3 квітня Росія завдала одного з найбільших комбінованих ударів по всій Україні - понад 579 засобів ураження одночасно летіли до різних регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

В роботі задіяні авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 11 ракет і 27 дронів у 20 локаціях. Уламки збитих безпілотників впали ще на 22 локаціях.

За попередніми даними станом на 14:00, збито та придушено:

Протиповітряна оборона збила або придушила 541 ціль - 26 ракет і 515 безпілотників різних типів.

Також РБК-Україна повідомляло про удар по торговельному центру в центрі Сум. Четверо людей отримали поранення, серед них водій маршрутки, якого накрило вибуховою хвилею поряд з місцем прильоту.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, що головна мета подібних атак посеред робочого дня - максимальна кількість жертв серед цивільних. Саме тому Росія застосовує одночасно велику кількість і дронів, і ракет.