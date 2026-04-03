Влучило 11 ракет: як відпрацювала ППО під час ранкової атаки на Україну
Вночі та зранку 3 квітня Росія завдала одного з найбільших комбінованих ударів по всій Україні - понад 579 засобів ураження одночасно летіли до різних регіонів країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Протиповітряна оборона збила або придушила 541 ціль - 26 ракет і 515 безпілотників різних типів.
Що і скільки запустила Росія 3 квітня
Всього зафіксовано 579 засобів повітряного нападу:
- 10 балістичних ракет "Іскандер-М" (пуски - з Курської та Ростовської областей РФ);
- 25 крилатих ракет Х-101 (пуск - з повітряного простору Самарської обл. РФ);
- 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (Ростовська обл. РФ);
- 542 ударних безпілотники типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших - запущені з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з окупованого Криму.
Фото: результат відпрацювання ППО по ворожих цілях 3 квітня (Повітряні сили ЗСУ)
За попередніми даними станом на 14:00, збито та придушено:
- 24 крилаті ракети Х-101;
- 2 крилаті ракети "Іскандер-К";
- 515 безпілотників різних типів.
Зафіксовано влучання 11 ракет і 27 дронів у 20 локаціях. Уламки збитих безпілотників впали ще на 22 локаціях.
В роботі задіяні авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як повідомляло РБК-Україна, внаслідок нічно-ранкового удару постраждали кілька регіонів. На Київщині дрон влучив у житловий будинок в Обухові, під завалами опинилися люди. У Фастові атакована ветеринарна клініка - там загинуло близько 20 тварин.
Також РБК-Україна повідомляло про удар по торговельному центру в центрі Сум. Четверо людей отримали поранення, серед них водій маршрутки, якого накрило вибуховою хвилею поряд з місцем прильоту.
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, що головна мета подібних атак посеред робочого дня - максимальна кількість жертв серед цивільних. Саме тому Росія застосовує одночасно велику кількість і дронів, і ракет.