Влучило 11 ракет: як відпрацювала ППО під час ранкової атаки на Україну

14:51 03.04.2026 Пт
2 хв
Росія випустила понад 570 ракет і дронів. Скільки цілей вдалося збити ППО?
aimg Олена Чупровська
Фото: ППО України ліквідувала сотні безпілотників ворога (Getty Images)

Вночі та зранку 3 квітня Росія завдала одного з найбільших комбінованих ударів по всій Україні - понад 579 засобів ураження одночасно летіли до різних регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

РФ атакує Україну з вечора і на ранок: які міста під вогнем та що відомо про наслідки

Протиповітряна оборона збила або придушила 541 ціль - 26 ракет і 515 безпілотників різних типів.

Що і скільки запустила Росія 3 квітня

Всього зафіксовано 579 засобів повітряного нападу:

  • 10 балістичних ракет "Іскандер-М" (пуски - з Курської та Ростовської областей РФ);
  • 25 крилатих ракет Х-101 (пуск - з повітряного простору Самарської обл. РФ);
  • 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (Ростовська обл. РФ);
  • 542 ударних безпілотники типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та інших - запущені з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з окупованого Криму.

Влучило 11 ракет: як відпрацювала ППО під час ранкової атаки на УкраїнуФото: результат відпрацювання ППО по ворожих цілях 3 квітня (Повітряні сили ЗСУ)

За попередніми даними станом на 14:00, збито та придушено:

  • 24 крилаті ракети Х-101;
  • 2 крилаті ракети "Іскандер-К";
  • 515 безпілотників різних типів.

Зафіксовано влучання 11 ракет і 27 дронів у 20 локаціях. Уламки збитих безпілотників впали ще на 22 локаціях.

В роботі задіяні авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби, підрозділи безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомляло РБК-Україна, внаслідок нічно-ранкового удару постраждали кілька регіонів. На Київщині дрон влучив у житловий будинок в Обухові, під завалами опинилися люди. У Фастові атакована ветеринарна клініка - там загинуло близько 20 тварин.

Також РБК-Україна повідомляло про удар по торговельному центру в центрі Сум. Четверо людей отримали поранення, серед них водій маршрутки, якого накрило вибуховою хвилею поряд з місцем прильоту.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, що головна мета подібних атак посеред робочого дня - максимальна кількість жертв серед цивільних. Саме тому Росія застосовує одночасно велику кількість і дронів, і ракет.

