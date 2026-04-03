Зеленский и Папа Римский обсудили "пасхальную эскалацию" во время обстрела РФ

15:06 03.04.2026 Пт
Президент также пригласил Папу Льва XIV посетить Украину
aimg Татьяна Степанова
Архивное фото: президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV (Владимир Зеленский Папа Лев XIV (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV прямо во время массированной атаки России днем 3 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Говорил сегодня с Папой Римским Львом XIV. Прямо во время этого разговора россияне снова атаковали Украину - сотни "Шахедов" и десятки ракет против наших городов и общин. Фактически с ночи продолжается атака волнами, и уже по меньшей мере пять регионов были под ударом", - сообщил Зелесский.

Он отметил, что у украинцев нет ни одного часа покоя, и это такой ответ России на предложение прекращения огня на Пасху.

"Фактически россияне только увеличили интенсивность ударов и вместо тишины в небе делают пасхальную эскалацию. Это точно нельзя игнорировать, и я благодарен всем в мире, кто об этом не молчит", - отметил президент.

Зеленский рассказал Папе Римскому о переговорном процессе и работе с американской командой.

Также поблагодарил за содействие в возвращении украинских похищенных детей и за всю гуманитарную помощь, которую Ватикан передал Украине, в частности во время этой тяжелой зимы.

Кроме того, обсудили и ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

"Пожелал Его Святейшеству и верующим, которые празднуют Пасху в это воскресенье, благословенного праздника и мира. Конечно, будем рады видеть Его Святейшество в Украине с апостольским визитом. И особенно благодарен, что Папа помнит об Украине, украинцах и молится за мир для нашего народа", - добавил президент.

Массированная атака РФ по Украине

Напомним, в пятницу днем, 3 апреля, Россия осуществила массированный комбинированный обстрел Украины, применив более полутысячи дронов и крылатых ракет.

Под ударами посреди белого дня оказались жилые дома, ТЦ и даже ветклиника - есть погибшие, раненые и перебои со светом.

Из 579 вражеских целей противовоздушной обороной сбито/подавлено 541 цель - 26 ракет и 515 беспилотников различных типов.

Есть попадания 11 ракет и 27 ударных дронов на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 22 локациях.

В частности, россияне атаковали Киевскую область, Харьков, Сумы и Полтаву.

По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, главная цель россиян в таких атаках - увеличение количества жертв среди гражданских. Именно поэтому комбинированный удар состоялся в рабочий день с применением большого количества дронов и ракет.

Подробнее о последствиях сегодняшнего массированного обстрела - в материале РБК-Украина.

Прилет в Обухове, уничтоженная ветклиника, люди под завалами: какие последствия атаки РФ
