Замість НМТ - європейський атестат: кому дозволять вступ, а чиї іноземні бали не визнають

Цьогорічна вступна кампанія передбачає спрощення процедури для випускників, які здобули середню освіту в країнах Європи. Міністерство освіти і науки України вперше дозволило зараховувати результати закордонних державних іспитів замість НМТ.
Про те, як це працюватиме, розповів директор директорату вищої освіти МОН Олег Шаров під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.
За словами посадовця, така можливість з’явилася як відповідь на запит великої кількості молоді, яка навчалася за кордоном, але хоче здобути вищу освіту в Україні. Проте визнаватимуть не всі результати, а лише ті, що отримані в країнах зі сталою системою державного оцінювання.
"Ми не можемо прийняти результати там, де оцінювання проводиться виключно закладами освіти. Важливо, щоб у країні працювала система зовнішнього або сталого державного іспиту", - пояснив Шаров.
Освітнє відомство планує провести додаткові зустрічі з керівництвом ВНЗ, щоб детально обговорити механізм перезарахування предметів. Ключові умови на даний момент:
"Ми проведемо ще зустрічі із закладами вищої освіти щодо нововведення. Тоді вже можна буде говорити про це глобально. Поки важливо, що є така можливість вступу для випускників ізноземних закладів", - додав Шаров.
Поки результати випускних закордонних іспитів визнаватимуться за 2025 та 2026 роки. Рішення про визнання таких оцінок ухвалюватиме приймальна комісія університету.
Читайте також про те, що для участі у вступній кампанії 2026 року абітурієнтам необхідно подолати мінімальний пороговий бал НМТ - набрати хоча б 100 із 200. Цей результат не є показником високого результату, а лише підтверджує базову підготовку з предмета.
Раніше ми писали про те, що торік найвищий прохідний поріг на бюджет був у юридичних та класичних університетах. У цих ВНЗ вступний бал НМТ коливався у межах 148-169 балів.