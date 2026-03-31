Вместо НМТ - европейский аттестат: кому разрешат поступление, а чьи иностранные баллы не признают

Вступительная кампания 2026 предусматривает упрощение процедуры для выпускников, получивших среднее образование в странах Европы. Министерство образования и науки Украины впервые позволило засчитывать результаты зарубежных государственных экзаменов вместо НМТ.
О том, как это будет работать, рассказал директор директората высшего образования МОН Олег Шаров во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.
Главное:
По словам чиновника, такая возможность появилась как ответ на запрос большого количества молодежи, которая училась за рубежом, но хочет получить высшее образование в Украине. Однако признавать будут не все результаты, а только те, которые получены в странах с постоянной системой государственного оценивания.
"Мы не можем принять результаты там, где оценивание проводится исключительно учебными заведениями. Важно, чтобы в стране работала система внешнего или устойчивого государственного экзамена", - пояснил Шаров.
Образовательное ведомство планирует провести дополнительные встречи с руководством вузов, чтобы детально обсудить механизм перезачета предметов. Ключевые условия на данный момент:
"Мы проведем еще встречи с учреждениями высшего образования относительно нововведения. Тогда уже можно будет говорить об этом глобально. Пока важно, что есть такая возможность поступления для выпускников из зарубежных заведений", - добавил Шаров.
Пока результаты выпускных зарубежных экзаменов будут признаваться за 2025 и 2026 годы. Решение о признании таких оценок будет принимать приемная комиссия университета.
