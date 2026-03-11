Замість чиновників - алгоритми: ШІ в "Дії" закриває 90% запитів за 5 секунд

Штучний інтелект уже допомагає обробляти більшість звернень користувачів у державних цифрових сервісах. Сьогодні алгоритми закривають понад 90% запитів у службі підтримки, а люди долучаються лише у складних випадках.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів керівник напряму ШІ Міністерства цифрової трансформації України Данило Цьвок.
Головне:
За словами Цьвока, головна мета використання штучного інтелекту в державному секторі - спрощення процесів та пришвидшення послуг для громадян.
Один із прикладів - аналіз нормативних актів. Раніше юристи вручну перевіряли документи обсягом у десятки сторінок на відповідність законодавству, і це могло тривати тижнями. Тепер алгоритм аналізує документ і формує попередній висновок. Завдяки цьому термін перевірки скоротився до приблизно 72 годин.
"Звісно, висновок переглядає людина, але алгоритм значно пришвидшив саму процедуру", - пояснив він.
Найпомітніший ефект штучний інтелект показав у службі підтримки цифрових сервісів, зокрема в екосистемі "Дія". Спочатку команда планувала автоматизувати приблизно половину звернень, але результат перевершив очікування.
"Сьогодні ШІ закриває понад 90% звернень. Алгоритм відповідає майже миттєво - до 5 секунд, розуміє живу мову та контекст", - зазначив Цьвок.
За його словами, за цей час система вже опрацювала понад мільйон запитів користувачів.
У міністерстві також наголошують, що в умовах війни та обмежених ресурсів використання штучного інтелекту дозволяє підвищити ефективність роботи держави без розширення штату.
