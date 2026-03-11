Вместо чиновников - алгоритмы: ИИ в "Дії" закрывает 90% запросов за 5 секунд

Главное: Эффективность в поддержке: искусственный интеллект самостоятельно закрывает более 90% обращений пользователей, обработав уже более миллиона запросов.

искусственный интеллект самостоятельно закрывает более 90% обращений пользователей, обработав уже более миллиона запросов. Скорость работы: алгоритм предоставляет ответ почти мгновенно - в течение 5 секунд, понимая живую речь и контекст.

алгоритм предоставляет ответ почти мгновенно - в течение 5 секунд, понимая живую речь и контекст. Ускорение бюрократии: благодаря ИИ срок проверки нормативных актов юристами сократился с недель до 72 часов.

благодаря ИИ срок проверки нормативных актов юристами сократился с недель до 72 часов. Цель автоматизации: использование ИИ позволяет масштабировать государственные сервисы в условиях войны и ограниченных ресурсов без расширения штата.

Как ИИ помогает в работе государства

По словам Цьвока, главная цель использования искусственного интеллекта в государственном секторе - упрощение процессов и ускорение услуг для граждан.

Один из примеров - анализ нормативных актов. Ранее юристы вручную проверяли документы объемом в десятки страниц на соответствие законодательству, и это могло длиться неделями. Теперь алгоритм анализирует документ и формирует предварительное заключение. Благодаря этому срок проверки сократился до примерно 72 часов.

"Конечно, заключение просматривает человек, но алгоритм значительно ускорил саму процедуру", - пояснил он.

Как работает ИИ в поддержке пользователей

Самый заметный эффект искусственный интеллект показал в службе поддержки цифровых сервисов, в частности в экосистеме "Дія". Изначально команда планировала автоматизировать примерно половину обращений, но результат превзошел ожидания.

"Сегодня ИИ закрывает более 90% обращений. Алгоритм отвечает почти мгновенно - до 5 секунд, понимает живую речь и контекст", - отметил Цьвок.

По его словам, за это время система уже обработала более миллиона запросов пользователей.

В министерстве также отмечают, что в условиях войны и ограниченных ресурсов использование искусственного интеллекта позволяет повысить эффективность работы государства без расширения штата.