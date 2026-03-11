Вместо чиновников - алгоритмы: ИИ в "Дії" закрывает 90% запросов за 5 секунд

Искусственный интеллект уже помогает обрабатывать большинство обращений пользователей в государственных цифровых сервисах. Сегодня алгоритмы закрывают более 90% запросов в службе поддержки, а люди приобщаются только в сложных случаях.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал руководитель направления ИИ Министерства цифровой трансформации Украины Даниил Цьвок.
Главное:
По словам Цьвока, главная цель использования искусственного интеллекта в государственном секторе - упрощение процессов и ускорение услуг для граждан.
Один из примеров - анализ нормативных актов. Ранее юристы вручную проверяли документы объемом в десятки страниц на соответствие законодательству, и это могло длиться неделями. Теперь алгоритм анализирует документ и формирует предварительное заключение. Благодаря этому срок проверки сократился до примерно 72 часов.
"Конечно, заключение просматривает человек, но алгоритм значительно ускорил саму процедуру", - пояснил он.
Самый заметный эффект искусственный интеллект показал в службе поддержки цифровых сервисов, в частности в экосистеме "Дія". Изначально команда планировала автоматизировать примерно половину обращений, но результат превзошел ожидания.
"Сегодня ИИ закрывает более 90% обращений. Алгоритм отвечает почти мгновенно - до 5 секунд, понимает живую речь и контекст", - отметил Цьвок.
По его словам, за это время система уже обработала более миллиона запросов пользователей.
В министерстве также отмечают, что в условиях войны и ограниченных ресурсов использование искусственного интеллекта позволяет повысить эффективность работы государства без расширения штата.
