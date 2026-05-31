Заміське життя під Києвом: які напрямки найдорожчі, а де - доступні варіанти

Попри складну безпекову ситуацію, попит на заміську нерухомість під Києвом залишається стабільно високим. Вартість приватних будинків суттєво різниться залежно від близькості до столиці, стану інфраструктури та обраного напрямку.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Головне:
Лідером за цінами залишається Обухівський напрямок, де середня вартість будинку становить 450 000 доларів. У Козині ціни можуть сягати 1 328 000 доларів. Висока ціна пояснюється унікальним рельєфом (пагорби, дубові ліси) та наявністю кількох річок: Дніпра, Козинки та Стугни.
Інші популярні напрямки:
Найдоступнішими стали Броварський та Бориспільський напрямки, де середня ціна коливається від 90 000 до 98 800 доларів. Низька ціна пояснюється ландшафтом: тут менше лісів та великих водойм, натомість ці локації цінують за зручну логістику та відкритий простір.
За словами керівниці ЛУН Статистики Людмили Кірюхіної, ціна будинку сьогодні - це не лише відстань до столиці. Найдорожчі локації виграють завдяки поєднанню води та лісу, тоді як доступніші - завдяки темпам розвитку та зручним транспортним розв’язкам.
