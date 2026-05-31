Загородная жизнь под Киевом: какие направления самые дорогие, а где - доступные варианты

Главное: Стоимость загородного дома под Киевом зависит не только от расстояния до столицы, а прежде всего от сочетания природы (леса, водоемы) и развитости инфраструктуры.

Где самое дорогое жилье

Лидером по ценам остается Обуховское направление, где средняя стоимость дома составляет 450 000 долларов. В Козине цены могут достигать 1 328 000 долларов. Высокая цена объясняется уникальным рельефом (холмы, дубовые леса) и наличием нескольких рек: Днепра, Козинки и Стугны.

Другие популярные направления:

Житомирский (179 000 долларов ) : популярный для постоянного проживания благодаря сосновым лесам и близости к природе (Чайки, Гореничи).

Золочевский (170 000 долларов ): нишевое направление с акцентом на коттеджные городки.

Вышгородский (150 000 долларов ): выбирают из-за "большой воды" - Киевского водохранилища и Десны.

Одесский (140 000 долларов ): сочетает леса, пруды и исторические достопримечательности.

Белогородский (125 000 долларов ): считается одним из самых практичных вариантов благодаря развитию инфраструктуры и лесам.

Деснянский (119 000 долларов ): привлекает чистой Десной и песчаными пляжами.

Варшавский (105 000 долларов): имеет лучшую городскую инфраструктуру (Буча, Ирпень), но меньше "дикой" природы.

Средняя стоимость домов под Киевом (скриншот)

Где можно купить дешевле

Самыми доступными стали Броварское и Бориспольское направления, где средняя цена колеблется от 90 000 до 98 800 долларов. Низкая цена объясняется ландшафтом: здесь меньше лесов и больших водоемов, зато эти локации ценят за удобную логистику и открытое пространство.

По словам руководительницы ЛУН Статистики Людмилы Кирюхиной, цена дома сегодня - это не только расстояние до столицы. Самые дорогие локации выигрывают благодаря сочетанию воды и леса, тогда как доступные - благодаря темпам развития и удобным транспортным развязкам.