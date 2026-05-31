Загородная жизнь под Киевом: какие направления самые дорогие, а где - доступные варианты

Несмотря на сложную ситуацию, спрос на загородную недвижимость под Киевом остается стабильно высоким. Стоимость частных домов существенно отличается в зависимости от близости к столице, состоянию инфраструктуры и выбранного направления.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Главное:
Лидером по ценам остается Обуховское направление, где средняя стоимость дома составляет 450 000 долларов. В Козине цены могут достигать 1 328 000 долларов. Высокая цена объясняется уникальным рельефом (холмы, дубовые леса) и наличием нескольких рек: Днепра, Козинки и Стугны.
Другие популярные направления:
Самыми доступными стали Броварское и Бориспольское направления, где средняя цена колеблется от 90 000 до 98 800 долларов. Низкая цена объясняется ландшафтом: здесь меньше лесов и больших водоемов, зато эти локации ценят за удобную логистику и открытое пространство.
По словам руководительницы ЛУН Статистики Людмилы Кирюхиной, цена дома сегодня - это не только расстояние до столицы. Самые дорогие локации выигрывают благодаря сочетанию воды и леса, тогда как доступные - благодаря темпам развития и удобным транспортным развязкам.
