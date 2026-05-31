Головна » Життя » Суспільство

Заміське життя під Києвом: які напрямки найдорожчі, а де - доступні варіанти

08:00 31.05.2026 Нд
3 хв
Відстань до столиці - не ключовий фактор. Що насправді впливає на ціну?
aimg Василина Копитко
Скільки зараз коштують будинки під Києвом
Попри складну безпекову ситуацію, попит на заміську нерухомість під Києвом залишається стабільно високим. Вартість приватних будинків суттєво різниться залежно від близькості до столиці, стану інфраструктури та обраного напрямку.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Понад 70 тисяч доларів: у яких регіонах України найдорожчі однокімнатні квартири

Головне:

  • Вартість заміського будинку під Києвом залежить не лише від відстані до столиці, а насамперед від поєднання природи (ліси, водойми) та розвиненості інфраструктури.
  • Найдорожчим напрямком є Обухівський (середня ціна 450 000 доларів), де висока вартість зумовлена складним рельєфом та наявністю річок.
  • Найдоступніші ціни (90 000 - 98 800 доларів) зафіксовано на Бориспільському та Броварському напрямках, які цінують за зручну логістику, а не за рекреаційні зони.
  • Вибір локації для життя сьогодні базується на особистих пріоритетах: відданість природі або ставка на швидкість розвитку та транспортні розв'язки.

Де найдорожче житло

Лідером за цінами залишається Обухівський напрямок, де середня вартість будинку становить 450 000 доларів. У Козині ціни можуть сягати 1 328 000 доларів. Висока ціна пояснюється унікальним рельєфом (пагорби, дубові ліси) та наявністю кількох річок: Дніпра, Козинки та Стугни.

Інші популярні напрямки:

  • Житомирський (179 000 доларів): популярний для постійного проживання завдяки сосновим лісам та близькості до природи (Чайки, Гореничі).
  • Золочівський (170 000 доларів): нішевий напрямок з акцентом на котеджні містечка.
  • Вишгородський (150 000 доларів​​​​​​​): обирають через "велику воду" - Київське водосховище та Десну.
  • Одеський (140 000 доларів​​​​​​​): поєднує ліси, ставки та історичні пам'ятки.
  • Білогородський (125 000 доларів​​​​​​​): вважається одним із найпрактичніших варіантів завдяки розвитку інфраструктури та лісам.
  • Деснянський (119 000 доларів​​​​​​​): приваблює чистою Десною та піщаними пляжами.
  • Варшавський (105 000 доларів​​​​​​​): має кращу міську інфраструктуру (Буча, Ірпінь), але менше "дикої" природи.

Заміське життя під Києвом: які напрямки найдорожчі, а де - доступні варіантиСередня вартість будинків під Києвом (скриншот)

Де можна купити дешевше

Найдоступнішими стали Броварський та Бориспільський напрямки, де середня ціна коливається від 90 000 до 98 800 доларів​​​​​​​. Низька ціна пояснюється ландшафтом: тут менше лісів та великих водойм, натомість ці локації цінують за зручну логістику та відкритий простір.

За словами керівниці ЛУН Статистики Людмили Кірюхіної, ціна будинку сьогодні - це не лише відстань до столиці. Найдорожчі локації виграють завдяки поєднанню води та лісу, тоді як доступніші - завдяки темпам розвитку та зручним транспортним розв’язкам.

Читайте також про те, що лідером за вартістю новобудов в Україні залишається Львів. Тут 1 кв. м продають за 1490 доларів. Втім найбільше нерухомість на первинному ринку зросла у Хмельницькому - на 16% за рік.

Раніше ми детально розповідали, скільки коштують будинки в Україні, де найдешевше і як змінились ціни за рік.

Дрони знищили "Іскандер" та два Ту-142 у Таганрозі
