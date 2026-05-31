Загородная жизнь под Киевом: какие направления самые дорогие, а где - доступные варианты
Несмотря на сложную ситуацию, спрос на загородную недвижимость под Киевом остается стабильно высоким. Стоимость частных домов существенно отличается в зависимости от близости к столице, состоянию инфраструктуры и выбранного направления.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Главное:
- Стоимость загородного дома под Киевом зависит не только от расстояния до столицы, а прежде всего от сочетания природы (леса, водоемы) и развитости инфраструктуры.
- Самым дорогим направлением является Обуховское (средняя цена 450 000 долларов), где высокая стоимость обусловлена сложным рельефом и наличием рек.
- Самые доступные цены (90 000 - 98 800 долларов) зафиксированы на Бориспольском и Броварском направлениях, которые ценят за удобную логистику, а не за рекреационные зоны.
- Выбор локации для жизни сегодня базируется на личных приоритетах: преданность природе или ставка на скорость развития и транспортные развязки.
Где самое дорогое жилье
Лидером по ценам остается Обуховское направление, где средняя стоимость дома составляет 450 000 долларов. В Козине цены могут достигать 1 328 000 долларов. Высокая цена объясняется уникальным рельефом (холмы, дубовые леса) и наличием нескольких рек: Днепра, Козинки и Стугны.
Другие популярные направления:
- Житомирский (179 000 долларов): популярный для постоянного проживания благодаря сосновым лесам и близости к природе (Чайки, Гореничи).
- Золочевский (170 000 долларов): нишевое направление с акцентом на коттеджные городки.
- Вышгородский (150 000 долларов): выбирают из-за "большой воды" - Киевского водохранилища и Десны.
- Одесский (140 000 долларов): сочетает леса, пруды и исторические достопримечательности.
- Белогородский (125 000 долларов): считается одним из самых практичных вариантов благодаря развитию инфраструктуры и лесам.
- Деснянский (119 000 долларов): привлекает чистой Десной и песчаными пляжами.
- Варшавский (105 000 долларов): имеет лучшую городскую инфраструктуру (Буча, Ирпень), но меньше "дикой" природы.
Средняя стоимость домов под Киевом (скриншот)
Где можно купить дешевле
Самыми доступными стали Броварское и Бориспольское направления, где средняя цена колеблется от 90 000 до 98 800 долларов. Низкая цена объясняется ландшафтом: здесь меньше лесов и больших водоемов, зато эти локации ценят за удобную логистику и открытое пространство.
По словам руководительницы ЛУН Статистики Людмилы Кирюхиной, цена дома сегодня - это не только расстояние до столицы. Самые дорогие локации выигрывают благодаря сочетанию воды и леса, тогда как доступные - благодаря темпам развития и удобным транспортным развязкам.
