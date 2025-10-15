ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

Замішаний заступник мера. ДПСУ викрила схему втечі чоловіків до Молдови

Україна, Середа 15 жовтня 2025 20:29
UA EN RU
Замішаний заступник мера. ДПСУ викрила схему втечі чоловіків до Молдови Фото: прикордонники викрили схему незаконного виїзду чоловіків до Молдови (facebook com/DPSUkraine)
Автор: Валерій Ульяненко

Прикордонники розкрили схему незаконного перетину кордону в Чернівецькій області. Одним з учасників був заступник мера міста Сокиряни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДПСУ в Telegram.

Всіх учасників незаконної схеми вдалося встановити завдяки даним, отриманим від порушника, якого намагалися переправити до Молдови поза пунктами пропуску.

Серед учасників схеми - заступник міського голови міста Сокиряни Чернівецької області. Він використовував службове становище для того, аби "клієнти" могли дістатися кордону.

Пошук охочих та керування маршрутами здійснював головний організатор з Хмельницької області. Кожен мав заплатити за послуги 7 тисяч доларів.

Замішаний заступник мера. ДПСУ викрила схему втечі чоловіків до МолдовиФото: в Чернівецькій області викрили схему незаконного виїзду чоловіків до Молдови (dpsu.gov.ua)

Замішаний заступник мера. ДПСУ викрила схему втечі чоловіків до МолдовиФото: в Чернівецькій області викрили схему незаконного виїзду чоловіків до Молдови (dpsu.gov.ua)

Замішаний заступник мера. ДПСУ викрила схему втечі чоловіків до МолдовиФото: в Чернівецькій області викрили схему незаконного виїзду чоловіків до Молдови (dpsu.gov.ua)

Під час проведення обшуків у фігурантів вилучили зброю, набої, телефони та автомобіль. Наразі всі вони затримані, їм було оголошено підозру за кримінальним провадженням.

Інші затримання

Нещодавно на Львівщині затримали п'ятьох прикордонників, які сприяли незаконному виїзду чоловіків призовного віку через один з пунктів пропуску. ДБР провело понад 40 обшуків.

Раніше на Одещині викрили масштабну схему втечі чоловіків. Військові та цивільні організували "бізнес" із переправлення чоловіків до Придністров’я, заробивши десятки мільйонів гривень.

Ще один житель прикордоння в Одеській області організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії.

Зазначимо, що раніше було викрито депутата Волинської обласної ради, який організував схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. Від початку 2022 року через ця схема дозволила незаконно виїхати понад 100 особам.

