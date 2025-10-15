ua en ru
Замешан заместитель мэра. ГПСУ разоблачила схему побега мужчин в Молдову

Украина, Среда 15 октября 2025 20:29
Фото: пограничники разоблачили схему незаконного выезда мужчин в Молдову (facebook com/DPSUkraine)
Автор: Валерий Ульяненко

Пограничники раскрыли схему незаконного пересечения границы в Черновицкой области. Одним из участников был заместитель мэра города Сокиряны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГПСУ в Telegram.

Всех участников незаконной схемы удалось установить благодаря данным, полученным от нарушителя, которого пытались переправить в Молдову вне пунктов пропуска.

Среди участников схемы - заместитель городского головы города Сокиряны Черновицкой области. Он использовал служебное положение для того, чтобы "клиенты" могли добраться до границы.

Поиск желающих и управление маршрутами осуществлял главный организатор из Хмельницкой области. Каждый должен был заплатить за услуги 7 тысяч долларов.

Замешан заместитель мэра. ГПСУ разоблачила схему побега мужчин в МолдовуФото: в Черновицкой области разоблачили схему незаконного выезда мужчин в Молдову (dpsu.gov.ua)

Замешан заместитель мэра. ГПСУ разоблачила схему побега мужчин в МолдовуФото: в Черновицкой области разоблачили схему незаконного выезда мужчин в Молдову (dpsu.gov.ua)

Замешан заместитель мэра. ГПСУ разоблачила схему побега мужчин в МолдовуФото: в Черновицкой области разоблачили схему незаконного выезда мужчин в Молдову (dpsu.gov.ua)

Во время проведения обысков у фигурантов изъяли оружие, патроны, телефоны и автомобиль. Сейчас все они задержаны, им было объявлено подозрение по уголовному производству.

Другие задержания

Недавно на Львовщине задержали пятерых пограничников, которые способствовали незаконному выезду мужчин призывного возраста через один из пунктов пропуска. ГБР провело более 40 обысков.

Ранее в Одесской области разоблачили масштабную схему побега мужчин. Военные и гражданские организовали "бизнес" по переправке мужчин в Приднестровье, заработав десятки миллионов гривен.

Еще один житель приграничья в Одесской области организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию.

Отметим, что ранее был разоблачен депутат Волынского областного совета, который организовал схему незаконной переправки мужчин за границу. С начала 2022 года через эту схему позволила незаконно выехать более 100 лицам.

Молдова Черновицкая область ДПСУ
