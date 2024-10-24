Заміна Су-24? Експерт назвав основну мету передачі Україні Mirage 2000-5F

За словами Романенка, Mirage 2000-5F є винищувачем, втім, вже була інформація про те, що літаки переобладнають під ракети SCALP. Зокрема підготовка українських пілотів йде не на базі "Коньяк", де розташована база винищувачів, а у Нансі, де знаходиться база бомбардувальників.

"Тобто варіант Mirage 2000D - носій крилатих ракет SCALP. Скоріше за все це ескадрилья, яка має найбільший бойовий досвід... Основна мета отримання - це запасний варіант, якщо в нас закінчаться… по Старокостянтинову б'ють кожного разу, де базуються наші Су-24", - додав експерт.

Водночас половина літаків може бути розташована за кордоном, наприклад, у Польщі, Румунії або ж Словаччині. Інша ж частина діятиме безпосередньо з української території.

"Три літаки загалом це неофіційно. Це може бути залежно від поділу по бомбардувальному чи винищувальному. У винищувальному ланка це 4 літаки, в бомбардувальному - 3… Плани що озвучували це передача нам повноцінної ескадрильї з 12 літаків", - пояснив Романенко.

Mirage 2000

На початку червня президент Франції Еммануель Макрон оголосив про плани передати Україні винищувачі Mirage 2000 у рамках пакета військової допомоги. Ця ініціатива стала частиною підтримки західними країнами української армії на тлі війни.

Нещодавно з'явилася інформація, що Франція передасть Україні модернізовані винищувачі Mirage 2000, які будуть оснащені новітнім обладнанням перед відправкою. Очікується, що ці літаки будуть готові до передачі у першій половині 2025 року. Модернізація дозволить підвищити їхню бойову ефективність, що може суттєво зміцнити обороноздатність України.

Більш детально про те, як ці винищувачі зможуть посилити українську армію, можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.