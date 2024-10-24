Замена Су-24? Эксперт назвал основную цель передачи Украине Mirage 2000-5F

По словам Романенко, Mirage 2000-5F является истребителем, впрочем, уже была информация о том, что самолеты переоборудуют под ракеты SCALP. В частности подготовка украинских пилотов идет не на базе "Коньяк", где расположена база истребителей, а в Нанси, где находится база бомбардировщиков.

"То есть вариант Mirage 2000D - носитель крылатых ракет SCALP. Скорее всего это эскадрилья, которая имеет наибольший боевой опыт... Основная цель получения - это запасной вариант, если у нас закончатся... по Староконстантинову бьют каждый раз, где базируются наши Су-24", - добавил эксперт.

В то же время половина самолетов может быть расположена за рубежом, например, в Польше, Румынии или Словакии. Другая же часть будет действовать непосредственно с украинской территории.

"Три самолета в целом это неофициально. Это может быть в зависимости от разделения по бомбардировочному или истребительному. В истребительном звено это 4 самолета, в бомбардировочном - 3... Планы что озвучивали это передача нам полноценной эскадрильи из 12 самолетов", - пояснил Романенко.

Mirage 2000

В начале июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах передать Украине истребители Mirage 2000 в рамках пакета военной помощи. Эта инициатива стала частью поддержки западных стран украинской армии на фоне войны.

Недавно появилась информация, что Франция передаст Украине модернизированные истребители Mirage 2000, оснащенные новейшим оборудованием перед отправкой. Ожидается, что эти самолеты будут готовы к передаче в первой половине 2025 года. Модернизация позволит повысить их боевую эффективность, что может существенно укрепить обороноспособность Украины.

Более подробно о том, как эти истребители смогут усилить украинскую армию, можно узнатьв материале РБК-Украина.