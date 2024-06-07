Необхідний резерв. На що здатні винищувачі Mirage 2000-5 та як можуть посилити ЗСУ

Український парк бойової авіації до кінця року може поповнитись не двома, а трьома типами літаків західного зразка. Як стало відомо, до винищувачів F-16 та далеких розвідників ACS 890 приєднаються французькі Mirage 2000-5, офіційний анонс очікується найближчим часом.

Докладніше про літаки, чому раніше від них відмовлялися і на що вони здатні в умовах російсько-української війни, - у матеріалі РБК-Україна .

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Франція дає "міражі": що відомо

Авіаційна коаліція союзників України остаточно сформувалася влітку 2023 року. Але ще з весни обговорювалося, який бойовий літак західного зразка стане основним у Повітряних силах.

До фінального рішення розглядалися різні платформи, у тому числі Gripen, Tornado, Mirage та Rafale, але зупинилися на американських F-16. Про готовність надати які заявили Данія, Бельгія та Нідерланди.

Західні ЗМІ писали, що президенту України Володимиру Зеленському пропонували розпочати навчання пілотів на французьких Mirage 2000. Повідомлялося про тренування нібито 30 пілотів на базах Мон-де-Марсан та Нансі. Але, як виявилося, курси були пов'язані з льотною підготовкою. Позиція України зводилася до того, що не можна "хапати все поспіль", а "міражі" безнадійно застаріли.

Тим більш неочікувано пролунала вчорашня заява президента Франції Еммануеля Макрона.

"Ми допомагаємо українцям чинити спротив, але не хочемо ескалації (з Росією, - ред.). Завтра (7 червня 2024 року, - ред.) ми оголосимо про продаж Mirage 2000-5, які дозволять Україні захистити свій повітряний простір", - заявив він.

Фото: Еммануель Макрон готовий поставити французькі винищувачі України (Getty Images)

За його словами, це відбудеться на зустрічі із Зеленським, якого запросили на 80-у річницю висадки в Нормандії. Сьогодні у нього заплановано низку контактів із ключовими партнерами. Анонс щодо літаків очікується ввечері.

Зазначимо, за рік офіційна риторика змінилася. Як заявив спікер Повітряних сил Ілля Євлаш, Mirage 2000 здатний ефективно вражати повітряні та наземні цілі та літак досить сучасний.

Україна відмовлялася від "міражів" лише на словах, але пілотів почали готувати, зазначає авіаексперт Валерій Романенко.

За його словами, групу пілотів, яка розпочинала попереднє навчання у Великій Британії, розділили на дві. Одна пішла на F-16, а другу направили до Франції на тренувальні Alpha Jet.

"Зрозуміло було, що вони вже підуть на французькі літаки. З Alpha Jet не переходять на F-16. Насправді десь два місяці тому було реалізовано рішення щодо підготовки на "міражах", - додав він.

Характеристики та особливості Mirage 2000-5

Mirage 2000 - це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у 1970-х компанією Dassault Aviation. Стоїть на озброєнні Франції, Греції, Єгипту, низці азіатських та латиноамериканських країн. Загалом було випущено понад 600 літаків, виробництво завершилося у 2007 році.

Основні характеристики:

довжина - 14,36 м

розмах крил - 9,13 м

висота - 5,14 м

маса - 7500 кг

максимальна злітна маса - 17000 кг

максимальне бойове навантаження - 6200 кг

максимальна швидкість - 2340 км/год

радіус дії - 1852 км

практична стеля - 16460 м

екіпаж - 1 особа

Mirage 2000 оснащений двома 30-мм авіаційними гарматами і може нести ракети класів "повітря-повітря", "повітря-земля", протикорабельні та протирадіолокаційні ракети, а також кориговані та вільнопадаючі авіабомби. Ракетне озброєння відрізняється по дальності залежно від версії.

Mirage 2000-5 - це глибока модернізація. Як пише Defense Express, по суті йдеться про легкого винищувача-бомбардувальника, який завдяки можливості запускати керовані ракети по наземних цілях став повноцінним представником покоління 4+.

Цей літак отримав систему радіолокації з дальністю виявлень цілі до 130 км. Система може одночасно супроводжувати 8 цілей та обстрілювати чотири з них. До особливостей відносять якісне виявлення повітряних цілей на фоні землі.

На Mirage 2000-5 підвішують ракети MICA для повітряного бою (до 80 км), протикорабельні Exocet (до 70 км), крилаті SCALP/Storm Shadow для ударів по наземних цілях (до 290 км/560 км), протирадіолокаційні AS37 Armat (до 120 км) та широкий спектр авіабомб.

Щодо кількості, яку можуть поставити Україні, поки нічого не відомо. На сьогодні французькі ВПС експлуатують 26 одиниць Mirage 2000-5F у складі винищувальної групи 1/2 Cigognes. Вона регулярно залучається до патрульних місій під егідою НАТО у країнах Балтії.

Чи потрібні ці літаки Україні: аргументи за та проти

Через "гойдалки" з питання Mirage 2000-5 триває суперечка на експертному рівні. Наприклад, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап вважає французькі літаки гіршими за українські МіГ-29.

"У них слабші радари, а озброєння не дозволяє вести повітряний бій. Вважається, що Mirage 2000-5 - для повітряного бою. Але про що можна казати, коли в тебе радар на 100 км, а ракета в кращому разі стріляє на 80. Якщо їх кинути на російський Су-35, він їх просто розстріляє", - зазначив експерт.

Валерій Романенко уточнює, що раніше Україна відмовлялася від "міражів", бо сподівалася отримати шведські винищувачі Gripen, які за характеристиками спіставні з F-16.

Якщо дивитися в цілому, то Mirage 2000-5 десь краще, а десь гірше за МіГ-29. Але ситуація така, що Повітряним силам потрібний резерв носіїв далекобійних ракет SCALP.

"У нас зараз тільки Су-24 М та Су-24 МР (носії SCALP, - ред.). Навряд чи їх багато. Кожен масований ракетний наліт супроводжується ударами по базі наших "сушок" у Старокостянтинові. Це не секрет. Я не можу розписуватись за командування, але вочевидь було прийнято рішення, що резерв потрібен.

Фото: "міражі" навряд чи будуть використовуватися для повітряних боїв із російською авіацією (dvidshub.net)

Також є думка, якщо Німеччина таки наважиться передати далекобійні ракети Taurus, під них доведеться доопрацювати Су-24. І резервні "міражі" на цей час мають підмінити українські літаки.

"Taurus не набагато важчий за SCALP. Можливо, "сушки" дійсно зможуть нести Taurus, тому що за вагою вони підходять. Поки важко сказати, але цей варіант я не виключаю", - наголосив Романенко.

На що реально здатні Mirage 2000-5

Озброєння Mirage 2000-5 визначає сценарії їхнього застосування. Як пише Defense Express, під них не адаптовані ракети "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM, які можуть збивати цілі на 160 км, тому "міраж" не буде ефективним у боях із російською тактичною авіацією.

Його ракета MICA має заявлену дальність 80 км. Недостатньо сильний радар у теорії могла б компенсувати зв'язка зі шведськими літаками дальньої розвідки Saab 340 AEW (ACS 890), коли за натовською системою Link 16 цілевказівка передається на ракету. Але саме дальність ракети залишається найслабшим місцем, пояснює Романенко.

"Якщо шведські AWACS спробують із ними працювати проти російської авіації, то "авакси" зіб'ють. Не думаю, що їх підводитимуть на такі небезпечні відстані. Дальнобійність 80 км - це в ідеальних умовах. Як правило, для 100%-го ураження треба ділити на два, а росіяни не підлітають до лінії фронту навіть на 40-45 км", - наголосив він.

З цієї причини "міражі" не тягатимуться з російськими літаками на кшталт МіГ та Су. У той же час радар RDY, що "бачить" на 130 км, непогано працює по цілях на фоні землі.

"Краще, ніж радари на наших "мігах" та "сушках". Тобто буде корисним саме як винищувач протиповітряної оборони. І ми зможемо звільнити Ф-16 від завдань зі знищення крилатих ракет у тилових районах", - розповів експерт.

По-друге, як говорилося вище, Mirage 2000-5 збільшить можливості Повітряних сил щодо завдання ударів далекобійними SCALP. По-третє, вони є носіями далекобійних бомб AASM Hammer для ударів по передньому краю.

"Ця зброя аналогічна російським КАБам з уніфікованими модулями планування та корекції. Раніше французи обіцяли, що будуть передавати по 50 таких бомб, а тепер розмови йдуть про 90 на місяць", - наголосив Романенко.

Ще одна функція - атакувати наземні станції радіолокації противника антирадарними ракетами AS37 Armat. А вони за характеристиками відповідають американським HARM.

"Наприклад, два літаки можуть нести AS37 для прикриття, а чотири - Storm Shadow. Як тільки активується російська ППО, Mirage 2000-5 запускають антирадарні ракети і далекобійним Storm Shadow буде легше прорватися. Або росіяни будуть змушені відключити радари, або радари будуть вражені", - підсумував експерт.

При підготовці тексту використовувалися: заяви президента Франції Еммануеля Макрона, спікера Повітряних сил Іллі Євлаша, публікації французьких ЗМІ, профільного порталу Defense Express, коментарі колишнього інженера з випробувань "Конструкторського бюро Антонів" Костянтина Криволапа та провідного наукового співробітника Національного авіаційного університету України Валерія Романенка.