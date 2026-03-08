Заміна радянському "Піону": ЗСУ спалили найбільш далекобійну САУ армії КНДР (відео)

"На Олександрівському напрямку бійці "Рейду" виявили та уразили північнокорейську самохідну артилерійську установку "Коксан" з гарматою калібром 170 мм", - йдеться у повідомленні полку.

Зазначається, що це один із найбільш далекобійних зразків артилерії, що є у росіян, з дальністю стрільби до 60 км.

У "Рейді" підкреслили, що такі установки є відносно рідкісними цілями на фронті. Їхнє застосування свідчить про те, що для компенсації втрат власної артилерії, зокрема, через зношування стволів 203-мм самохідних гармат 2С7 "Піон", противник змушений використовувати техніку, передану Північною Кореєю.

Що відомо про "Коксан"

М-1978 "Коксан" – це північнокорейська самохідна артилерійська установка з гарматою калібром 170мм. Позначення M-1978 та "Коксан" були надані цьому типу САУ американськими військовими аналітиками, оскільки вони вперше дізналися про нього в тому році в Коксані, Північна Корея.

"Коксан" є найбільш далекобійною ствольною артилерійською системою Корейської Народної Армії. Дальність стрільби осколково-фугасним снарядом становила 40 км, а з активно-реактивним снарядом на відстань до 60 км. Вважається що корейці також розробили для неї хімічний боєприпас.