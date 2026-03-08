Замена советскому "Пиону": ВСУ сожгли самую дальнобойную САУ армии КНДР (видео)

"На Александровском направлении бойцы "Рейда" обнаружили и поразили северокорейскую самоходную артиллерийскую установку "Коксан" с пушкой калибром 170 мм", - говорится в сообщении полка.

Отмечается, что это один из самых дальнобойных образцов артиллерии, что есть у россиян, с дальностью стрельбы до 60 км.

В "Рейде" подчеркнули, что такие установки являются относительно редкими целями на фронте. Их применение свидетельствует о том, что для компенсации потерь собственной артиллерии, в частности, из-за износа стволов 203-мм самоходных пушек 2С7 "Пион", противник вынужден использовать технику, переданную Северной Кореей.

Что известно о "Коксане"

М-1978 "Коксан" - это северокорейская самоходная артиллерийская установка с пушкой калибром 170мм. Обозначения M-1978 и "Коксан" были присвоены этому типу САУ американскими военными аналитиками, поскольку они впервые узнали о нем в том году в Коксане, Северная Корея.

"Коксан" является самой дальнобойной ствольной артиллерийской системой Корейской Народной Армии. Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом составляла 40 км, а с активно-реактивным снарядом на расстояние до 60 км. Считается что корейцы также разработали для нее химический боеприпас.