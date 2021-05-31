Заместительницу Ермака назначили членом наблюдательного совета "Нафтогаза"

Свириденко была выбрана в качестве представителя государства в набсовете компании. Она будет находиться на данной должности до принятия Кабмином новых кадровых решений, но не больше чем один год.

Отметим, что Свириденко занимает должность заместителя руководителя Офиса президента. Ранее работала в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на должностях заместителя министра и первого заместителя министра, исполняла обязанности главы Черниговской ОГА.