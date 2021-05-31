Заместительницу Ермака назначили членом наблюдательного совета "Нафтогаза"

В понедельник, 31 мая, Кабинет министров Украины назначил нового члена наблюдательного совета "Нафтогаз Украина". Им стала заместительница руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Свириденко была выбрана в качестве представителя государства в набсовете компании. Она будет находиться на данной должности до принятия Кабмином новых кадровых решений, но не больше чем один год.
Отметим, что Свириденко занимает должность заместителя руководителя Офиса президента. Ранее работала в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на должностях заместителя министра и первого заместителя министра, исполняла обязанности главы Черниговской ОГА.
Напомним, в НАК "Нафтогаз" произошли кадровые изменения. Советниками главы НАК "Нафтогаз Украины" назначены Мирон Василик и Роман Супрун. В то же время Елена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин покинули компанию.
Кроме того, в мае НАК "Нафтогаз Украины" назначил директора по интегрированным коммуникациям, который будет также выполнять функцию спикера компании. Им стал Максим Белявский.
Добавим, что 28 апреля Кабмин объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогаза". На его место назначили Юрия Витренко, который до этого был исполняющим обязанности министра энергетики.