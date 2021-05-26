Витренко провел кадровые перестановки в "Нафтогазе" и назначил двух советников

Советниками главы НАК "Нафтогаз Украины" назначены Мирон Василик и Роман Супрун. В то же время Алена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин покинули компанию.

"Ожидается, что командное взаимодействие Василика, Супруна и других ответственных сотрудников Группы "Нафтогаз" позволит обеспечить эффективное противодействие реализации проекта "Северный поток-2", в отношении которого с марта текущего года интенсивность сопротивления ощутимо уменьшилась", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Василик на позиции советника председателя правления будет заниматься вопросами, расширения сотрудничества НАКа с международными организациями.

Василик закончил бизнес-школу INSEAD. Длительное время был сотрудником Национального комитета Республиканской партии, Государственного департамента и Департамента защиты окружающей среды США. Кроме того, господин Василик работал в таких компаниях, как The PBN Company, Burson-Marsteller и Gavin Anderson & Company. В период с 2014 по 2019 гг. был генеральным директором PBN Hill + Knowlton Strategies.

Роман Супрун будет исполнять обязанности руководителя по направлению взаимодействия с парламентом, органами государственной власти и другими заинтересованными сторонами Группы "Нафтогаз". Роман в октябре 2019 года присоединился к команде Нафтогаза, был активно задействован в продвижении важных для группы законодательных инициатив. В частности, сопровождал в парламенте процесс анбандлинга и другие стратегические проекты.

В пресс-службе сообщили, что Алена Осмоловская, Елена Зеркаль и Вадим Гламаздин решили завершить свою работы в Группе "Нафтогаз".

В сообщении отмечается, что Осмоловская более пяти лет возглавляла направление коммуникаций в НАК "Нафтогаз Украины". После этого, начиная с апреля 2020 года была директором по связям с государственными регуляторными органами и заинтересованными сторонами группы "Нафтогаз". Гламаздин с декабря 2016 года был советником предыдущего председателя правления и представлял его в США. Зеркаль с января 2020 года была советником предыдущего председателя правления и представляла его в связях со стейкхолдерами.

Руководство НАК "Нафтогаз Украины" выразило благодарность коллегам, покинувшим НАК.

"В свое время я работал вместе с Аленой Осмоловской, Ланой Зеркаль и Вадимом Гламаздиным и, поэтому, хочу поблагодарить их за позитивные результаты в совместной работе. Искренне желаю им реализовать свой потенциал во благо Украине", - заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.